Adamari López se muestra contundente en su programa sobre La casa de los famosos 2: "Me pareció terrible" La conductora afeó el comportamiento que tuvo Laura Bozzo con Ivonne Montero y aseveró: "Todos los que han estado ahí han utilizado a sus hijos para ganarse el cariño de la gente". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Adamari López | Credit: hoy Día Adamari López tiene muy claro de qué lado está en el pleito que protagonizaron recientemente Laura Bozzo e Ivonne Montero en La casa de los famosos (Telemundo). La carismática presentadora puertorriqueña no pudo evitar salir en defensa de Ivonne este jueves en su programa hoy Día (Telemundo) luego de que Bozzo estallara en insultos contra ella. "Ese ataque me pareció terrible, lo que le dice es feísimo Laura, sobre todo que la hemos escuchado que es defensora de las mujeres, que la ataque de esa manera", opinó la que fuera actriz de exitosa telenovelas como Gata salvaje, Amigas y rivales y Bajo las riendas del amor. La conductora, quien está a punto de alcanzar los 8 millones de seguidores en la red social Instagram, no entiende cómo la abogada peruana puede reprocharle a la actriz mexicana que esté utilizando a su hija "para dar pena y obtener el cariño de la gente" cuando todos los concursantes que tienen hijos, incluidos su ex Toni Costa y Daniella Navarro, han hecho lo mismo. Adamari López Adamari López en hoy Día (Telemundo) | Credit: hoy Día "Le dice como que ella utiliza a su hija para dar pena y obtener como el cariño de la gente. Ahí todos han usado a sus hijos o todo lo que quieran utilizar para poder ganarse un voto. Daniella, que la quiero también muchísimo, también entonces ha utilizado a su hija y es de las mejores amigas de Laura, Toni también, Natalia también… Todos los que han estado ahí que han tenido hijos han utilizado a sus hijos para ganarse el cariño de la gente", expresó enojada. Adamari reconoció que después de lo sucedido solo le dan ganas de "seguir votando y apoyando a Ivonne" para que pueda convertirse en la ganadora de La casa de los famosos 2. Adamari López Adamari López | Credit: hoy Día "Lo que me dan ganas es de seguir votando y apoyando a Ivonne para entonces que llegue hasta un buen lugar en la final y vea si puede ganar esos 200 mil dólares porque ella tiene una hija que necesita una operación y necesita ese dinero", comentó la presentadora de 51 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La copresentadora del programa matutino hoy Día (Telemundo) considera que el comportamiento que ha tenido Laura durante la última semana no le está favoreciendo nada. "Creo que esta última semana por lo menos ha sacado lo peor de Laura y Laura me parecía que iba superbien dentro de la competencia y que se estaba ganando un cariño y un lugar que me parecía que hasta se merecía", dijo. La casa de los famosos 2 se transmite a las 7 p. m., hora del Este, por Telemundo.

