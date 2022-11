"Lo que viene es grande": Adamari López continúa en las mañanas de Telemundo Johan González, uno de los productores del programa matutino de la cadena hispana, compartió este miércoles una publicación en Instagram en la que aparece trabajando en compañía de la carismática conductora puertorriqueña. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A diferencia de la competencia, Despierta América (Univision), que mantiene a los mismos conductores desde hace años, el show mañanero de Telemundo está en constante cambio. Si hace dos años el programa –antes conocido como Un nuevo día– cambiaba su nombre a hoy Día y ponía su enfoque en la información de actualidad y los titulares noticiosos con la llegada de nuevos presentadores de noticias, ahora vuelve a haber una etapa de reestructuración interna dentro del show que ha provocado una nueva ola de despidos entre sus conductores, entre ellos el de Stephanie Himonidis, mejor conocida como 'Chiquibaby'. Aunque no fue algo sorpresivo para ella, la conductora mexicana reconoció recientemente a través de su programa de radio que "no deja de ser un momento doloroso". "Yo no me quería ir, esa es una realidad, pero a veces son decisiones que toman las personas ajenas a mi poder", se sinceró el ya exrostro de las mañanas de Telemundo. Adamari López 'Chiquibaby' y Adamari López en hoy Día (Telemundo) | Credit: Instagram hoy Día Adamari López resiste Pero no todo han sido cambios en el show matutino de la cadena hispana. Una de sus conductoras ha logrado mantenerse en el programa desde hace una década y parece que será la única de los presentadores originales de hoy Día que formará parte de la nueva etapa: Adamari López. Adamari López Adamari López en hoy Día (Telemundo) | Credit: Instagram hoy Día Lo que viene es grande Uno de los productores del show, Johan González, compartió este miércoles desde su perfil de Instagram una imagen en la que aparece trabajando en compañía de la conductora. "La oficina de hoy", escribió el productor junto a la instantánea en la que ambos posan a bordo de un yate en Miami. Adamari López Adamari López y el productor Johan González | Credit: Instagram Johan González "Lo que viene es grande", añadió. Adamari Credit: Instagram Johan González Mientras que Adamari comentó: "Trabajando y disfrutando". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La publicación recibió algunos comentarios, entre ellos el de 'Chiquibaby'. "Los amo", escribió la presentadora. "Nosotros más", no tardó en responderle el productor.

