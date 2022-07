Así reaccionó Adamari López en su programa hoy Día al emotivo reencuentro de Toni Costa con su familia La conductora puertorriqueña reconoció que también se emocionó al ver el emotivo momento en pantalla. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López no se perdió el pasado domingo el emotivo reencuentro que se vivió en La casa de los famosos (Telemundo) entre su ex Toni Costa y su familia, que se conectó desde España a través de una videollamada para inyectar de energía y fuerza al bailarín español en plena recta final del exitoso reality show de Telemundo que conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego. Como no podía ser de otra forma, este lunes, en su programa hoy Día (Telemundo), a la carismática conductora de origen puertorriqueño le tocó comentar este momento tan especial junto a sus compañeros del show matutino, Stephanie Himonidis y Quique Usales. "Toni ayer recibió una de las sorpresas yo creo que más bonitas y que se esperaba, una muy grande: hablar con su familia en España. Ambos se emocionaron mucho, nosotros que lo vimos en la televisión también; y al hablar de Alaïa y que lo apoya en la competencia también se emocionó mucho. Vamos a ver qué pasó", comentó Adamari antes de dar paso al video. Adamari Adamari López y Stephanie Himonidis en hoy Día (Telemundo) | Credit: hoy Día La que fuera actriz de exitosas telenovelas como Gata salvaje y Amigas y rivales, que este lunes sorprendió en vivo en su programa con una arriesgada postura de yoga que dejó con la boca abierta a muchos, continuó comentando lo vivido por Toni a la vuelta del video. Adamari hoy Día (Telemundo) | Credit: hoy Día "Estuvo Carmen –la yaya–, estuvo la Lorena, que es la hermana, estuvo la Noah, que es la sobrina –que además se ganó el campeonato de España en bailes–, y estaba el tío Juajo", dijo. Adamari López hoy Día (Telemundo) | Credit: hoy Día "Noah está grandísima, guapísimas que se veían las tres, él estaba superemocionado", agregó Adamari, quien está a punto de alcanzar los 8 millones de seguidores en Instagram. Video de Alaïa a su papá La presentadora también habló acerca del video que compartió el pasado fin de semana su hija Alaïa, de 6 años, a través de las redes sociales en apoyo a su papá. "Estuvo hablando de su papá para que lo apoyaran en las redes sociales y que obviamente votaran por él, así que estaba ella de lo más emocionada de hacerle su video", aseveró. La casa de los famosos se transmite a las 7 p. m., hora del Este, por Telemundo.

