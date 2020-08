¿Qué pasará con Adamari López y Chiquibaby? ¿Se quedarán fuera de Un nuevo día? ¿Adamari López y Chiquibaby podrían quedar fuera de Un nuevo día después de la salida de Rashel Díaz? Por Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Primero fue Héctor Sandarti y ahora Rashel Díaz quienes han dicho adiós al programa Un nuevo día (Telemundo), lo que ha generado dudas sobre el futuro del resto del talento del show matutino. ¿Qué es lo que pasará con Adamari López y Chiquibaby? ¿Se quedarán fuera también? “Adamari se queda”, confirmó una fuente a People en Español. “Ella continuará en el programa por ahora”. Image zoom Instagram/Un nuevo día SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La fuente confirmó asimismo que Chiquibaby de igual modo seguirá siendo parte del programa. “Chiqui sigue junto a Adamari también”, asegura. “No hay cambios”. Image zoom Instagram/Un nuevo dia People en Español confirmó este miércoles que Díaz ya no seguirá en Un nuevo día a punto de cumplir doce años como una de las conductoras del principal programa de la mañana de Telemundo. Image zoom Cortesía People en Español contactó a Díaz, quien por el momento no quiso dar declaraciones sobre su salida del show. Image zoom Adamari López/Un nuevo día Mezcalent; Instagram Un nuevo día La noticia de la partida de Díaz se suma a la marcha de la misma cadena de la presentadora venezolana Carolina Sandoval y de la periodista puertorriqueña María Celeste Arrarás, quien anunció en las redes que ya no presentará más su famoso show Al rojo vivo y que abandona Telemundo por decisión de la empresa, propiedad de NBCUniversal.

