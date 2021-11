NBL versus Así se baila, ¿qué programa sedujo el domingo a un mayor número de televidentes? Por primera vez, Adamari López y Toni Costa se enfrentaron en el prime time dominical de la televisión hispana a través de Así se baila (Telemundo) y NBL (Univision). Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Toni Costa; Adamari López | Credit: UNIVISION; TELEMUNDO Adamari López y Toni Costa se apoderaron este domingo a la misma vez del horario de máxima audiencia de la televisión hispana desde diferentes cadenas de televisión. Mientras que la carismática conductora puertorriqueña se dejó ver un fin de semana más en la pantalla de Telemundo como jueza de Así se baila, el bailarín y coreógrafo español pisó por primera vez el escenario de la duodécima temporada de Nuestra Belleza Latina (Univision) para bailar con una de sus participantes, Sirey Morán, un apasionado tango que no dejó indiferente a nadie. "Familia pendientes esta noche a las 8pm/7c porque estaré bailando con Sirey Morán, la espectacular concursante hondureña de Nuestra Belleza Latina. Adivinen, ¿qué bailamos? En pocas horas por Univision los espero familia", compartía emocionado el también instructor de Zumba a través de su cuenta de Instagram pocas horas antes de que iniciara el show. "Nos vemos en Así se baila, ¿quién nos sorprenderá esta noche?", publicaba por su parte la que fuera actriz de exitosas telenovelas como Gata salvaje y Amigas y rivales también desde su perfil de la citada red social. ¿Pero qué programa logró seducir a un mayor número de televidentes? Toni Costa Toni Costa en NBL | Credit: UNIVISION El show que conduce Alejandra Espinoza promedió durante su séptimo episodio 1,316,000 televidentes (P2+) frente a los 863 mil (P2+) que siguieron la competencia de baile de Telemundo. 1.NBL (Univision): 1,316,000 (P2+) 2.Así se baila (Telemundo): 863 mil (P2+) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En su horario habitual, el programa de Univision, que inició en esta ocasión una hora antes que Así se baila (Telemundo), ganó un importante número de televidentes respecto a la anterior semana, cuando cayó por debajo del millón de televidentes (P2+). Nuestra Belleza Latina Domingo, 7 de noviembre: 1,316,000 (P2+) Domingo, 31 de octubre: 981 mil (P2+) Contrario a lo que sucedió con NBL, Así se baila experimentó una notable disminución de audiencia respecto a su gala pasada, cuando estuvo a punto de rozar el millón de televidentes (P2+). Adamari López Adamari López en Así se baila | Credit: TELEMUNDO Así se baila Domingo, 7 de noviembre: 863 mil (P2+) Domingo, 31 de octubre: 941 mil (P2+) Fuente de las audiencias: Nielsen NPM

