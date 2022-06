"Tengo algo que contarles": Adamari López anuncia emocionada que volverá a dar el salto al horario estelar de Telemundo La exitosa carrera de la conductora puertorriqueña en la cadena hispana sigue creciendo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Adamari López | Credit: Instagram Adamari López En 2012, Adamari López se unía a Telemundo como copresentadora de su programa matutino. "Quiero dar las gracias a Telemundo por brindarme esta oportunidad de unirme a su gran equipo de Levántate. Estoy deseosa y emocionada de comenzar ya a desarrollarme profesionalmente en este nuevo reto, nueva etapa y en mi nueva casa", expresaba en mayo de ese año a través de un comunicado de prensa. Una década después, la carismática presentadora de origen puertorriqueño no solo sigue formando parte del talento exclusivo de Telemundo, sino que se ha convertido en una de sus estrellas más mediáticas y populares. Y es que la que fuera actriz de exitosas telenovelas como Gata salvaje y Bajo las riendas del amor es actualmente la conductora de la televisión hispana con más seguidores en las redes sociales, sólo entre Instagram y Facebook suma más de 15 millones. Sin duda, el año pasado fue uno de los más fructíferos para Adamari dentro de la cadena. Además de seguir conduciendo el programa matutino e integrar el jurado de la edición número 70 de Miss Universo, la mamá de Alaïa también ejerció como jueza dentro de la competencia de baile dominical Así se baila, donde no dejó de dar de qué hablar gala tras gala. Adamari López Credit: Instagram Adamari López 2022 tampoco se queda atrás. La presentadora, quien luce mejor que nunca a sus 51 años, anunció emocionada este jueves que volverá a dar el salto al horario estelar de Telemundo. "Tengo algo que contarles y me tiene muy emocionada", comenzó escribiendo Adamari. Adamari López Credit: Instagram Adamari López La conductora dirá presente el próximo jueves 23 de junio en la noche más importante de la música urbana, los Premios Tu Música Urbano 2022, que se emitirán en vivo por Telemundo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Adamari viajará hasta su Puerto Rico natal para presentar uno de los premios que se entregarán en este evento, el cual reconoce lo mejor de la música urbana latina y será conducido por Omar Chaparro, Carmen Villalobos y Zuleyka Rivera. Adamari López Credit: Instagram Adamari López "Feliz de formar parte de Premios Tu Música Urbano 2022. Nos vemos el 23 de junio a partir de las 7pm/6c por Telemundo", expresó la conductora a través de sus historias de Instagram.

