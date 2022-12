Adamari López y Andrea Meza tienen un choque de opiniones en Hoy Día El tema Shakira, Gerard Piqué y su nueva novia Clara Chía provocó una fuerte diferencia de opiniones entre la conductora puertorriqueña y su nueva compañera de trabajo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Andrea Meza; Adamari López | Credit: Instagram Andrea Meza; Instagram Adamari López Adamari López parece haber congeniado muy bien con sus nuevas compañeras de trabajo de Hoy Día, cuya nueva etapa inició este lunes por la pantalla de Telemundo. "Hemos tenido la oportunidad de compartir, nos hemos llevado superbien y creo que va a ser un show muy bonito en el que vamos a entretener y vamos a alegrar las mañanas", declaraba emocionada la carismática conductora puertorriqueña unos días antes del estreno. Pero que se lleven bien no significa que siempre tengan las mismas opiniones y puntos de vista sobre los diferentes temas que se abordan cada mañana en el programa matutino. Así quedó de manifiesto este miércoles mientras las conductoras comentaban el rumor de que la relación entre el ex de Shakira, Gerard Piqué, y su novia Clara Chía estaría en crisis. "Yo sinceramente pienso que Clara Chía no tiene la culpa de nada, el baboso es él, él es el que no sabe qué quiere", opinó la ex Miss Universo mexicana Andrea Meza. Andrea Meza Andrea Meza | Credit: Instagram Andrea Meza "¿Cómo que Clara Chía no es culpable de nada?", no tardó en intervenir Adamari. "Ella sabía que estaba metida dentro de una relación, se pudo haber esperado o no haber aceptado salir con él en vez de aceptar salir con un hombre que tiene una relación de 12 años con una mujer". Adamari López Adamari López | Credit: Instagram Adamari López El argumento de Adamari, sin embargo, no terminó de convencer a Meza. "No, no, no, ¿quién fue el que rompió la relación? Aquí estamos diciéndole al hombre 'no, tú estás bien, tú tranquilo, si a ti te coquetean pues ni modo", comentó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo no estoy diciendo que él está bien", dejó claro Adamari, "pero tampoco ella. O sea una mujer que entra en una relación sabiendo que tiene una relación con otro hombre no, no es una robamaridos pero está mal. Es una mujer que no tiene principios tampoco". Hoy Día se transmite a las 7 a. m., hora del Este, por Telemundo.

