Freddy Miyares, estrella de la serie When They See Us de Netflix, nos revela detalles de su rol como Raymond Santana

Una de las grandes apuestas de Netflix para esta temporada es la serie When They See Us, una historia basada en hechos ocurridos en la vida real que cambiaron la vida de cinco jóvenes estadounidenses, quienes fueron acusados injustamente de la violación e intento de homicidio de una mujer en 1989.

El caso, conocido como The Central Park Jogger (La corredora del Parque Central), cobró la atención del mundo entero y terminó con la encarcelación de Raymond Santana, Kevin Richardson, Antron McCray, Yusef Salaam y Korey Wise. En ese entonces, los chicos tenían entre 14 y 16 años. En el 2001, Matias Reyes, un asesino y violador en serie, confesó ser el verdadero autor del crimen por el cual fueron acusados los jóvenes y tras una investigación se pudo establecer la veracidad de lo que decía.

30 años después, este caso de injusticia y de manipulación del sistema llega a la pantalla chica en una dramática producción dirigida por la aclamada directora Ava DuVernay, quien a través de esta serie ha puesto en evidencia como la discriminación cambió por completo la vida de cinco jóvenes inocentes.

El actor Freddy Miyares da vida a Raymond Santana, uno de los personajes principales de la historia, y en conversación con People en Español nos reveló detalles de su participación en uno de los estrenos más esperados de Netflix y que ya se puede ver en la plataforma.

Image zoom Freddy Miyares y John Leguizamo en When They See Us. Cortesía de Atsushi Nishijima

¿Por qué nuestros seguidores no se deben perder When They See Us?

Es algo que ocurrió en la vida real a jóvenes de 14 y 16 años, jóvenes latinos y afroamericanos. Es algo que sigue ocurriendo con las minorías. Mucha gente no conoce lo que pasó. Estos niños fueron acusados y condenados por la violación e intento de homicidio de una mujer. Es una oportunidad de que la gente conozca lo que ocurrió y la forma en que Donald Trump estuvo involucrado en este incidente.

Espero que la gente vea la serie y aprenda algo sobre este caso y que se den cuenta de que no es una excepción, esto sucede y sigue sucediendo. Esto ocurrió hace 30 años, pero las cosas no han cambiado mucho.

Estos hombres perdieron años de su vida en la cárcel y luego tuvieron que afrontar los retos de reincorporarse a la vida. Eran completamente inocentes de este crimen, pero la gente presionó para que estos chicos fueran a la cárcel. Los forzaron a confesar.

Conociste a Raymond Santana, a quien interpretas en la serie, ¿qué significó para ti?

Me sorprendió que él aún puede caminar en este planeta con una sonrisa … (Raymond) ha tenido mucha tragedia en su vida, pero siempre conservó su sonrisa. Su carisma es algo que resalta de su personalidad.

La realidad es que su vida le fue robada cuando era un adolescente. Cunado lo conocí pude saber más sobre su vida en Nueva York. Me contó lo que pasó esa noche y cómo los forzaron a confesar. Me llevó a su casa, conocí a su familia y ahí vi la condición en la que él estaba viviendo. Él no fue el único afectado, también su familia. Cuando esta noticia salió la gente llamaba a sus padres monstruos.

¿Durante la grabación de la serie tuvieron algún contacto con otras personas que también hicieron parte en la vida real de esta historia?

Sí, tuvimos un almuerzo con todos los cinco. Fue increíble conocerlos a todos. La gente piensa que ellos eran amigos, pero solo dos se conocían. Ahora son más que amigos, son familia.

¿Cómo fue la experiencia de trabajar junto grandes íconos de la industria del entretenimiento como John Leguizamo?

Fue una bendición trabajar con John Leguizamo, desde niño lo veo con mucho respeto. Es quien interpreta a mi padre en la serie. Fue increíble aprender de lo que él hacía. Trabaja con mucha humildad, es muy divertido y muy amable. Algo que aprendí es cómo él se comporta, me demostró que a pesar de que es una estrella no es arrogante. Trabajaba como si fuera otro actor, no una estrella.

¿Alguna vez en tu vida has tenido que enfrentar algún tipo de discriminación?

No sé por donde empezar. Cuando era niño no podía hablar español sin que se burlaran de mí. Crecí en Miami y a los muchachos que hablábamos en español nos llamaban “refs”, como refugiados. Me daba pena hablar en español porque no quería que me llamaran así. Ahora me arrepiento de esto, porque no puedo expresarme en mi lengua nativa como quisiera. Sentir que por hablar otro idioma eres inferior es ridículo.

Ahora en mi carrera, la representación de los latinos en esta industria es muy pequeña. He notado que el número de actores latinos (en la industria) que crecieron en Estados Unidos es pequeño, muchos de los grandes nombres han crecido en otros países y han tenido diferentes oportunidades. Algunas veces me han dicho que no soy lo suficientemente mexicano, (soy hondureño y cubano). Algunas veces me dicen que no soy muy latino, otras que no soy muy blanco o afro.