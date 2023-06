¡Ya son 19 los famosos confirmados para Los 50, el nuevo reality show de Telemundo! Dania Méndez, Nicky Chávez y Rey Grupero, exhabitantes de La casa de los famosos 3, entre los famosos que participarán en este ambicioso reality show. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los 50 Rey Grupero; Dania Méndez; Nicky Chávez | Credit: TELEMUNDO (x3) El martes 18 de julio a las 7 p. m., hora del Este, Telemundo estrenará el que promete ser el reality show más ambicioso de la televisión hispana, Los 50. Una novedosa competencia en la que 50 famosos deberán comer y dormir con el enemigo en una lujosa hacienda donde se enfrentarán a despiadados desafíos eliminatorios dirigidos por el maquiavélico León. La semana pasada, Telemundo destapaba los nombres de los primeros seis famosos confirmados que participarán en este reality show: Manelyk González, Thali García, Salvador Zerboni, Lorenzo Méndez, Juan Vidal e Isabella Sierra, la hija de Kate del Castillo en La reina del sur. Este era solo el inicio de una larga lista que terminará de completarse el día del estreno. Mientras ese momento llega, 13 nombres más ya han sido destapados: Luis 'El Potro' Caballero La estrella de reality shows participó en la segunda temporada de La casa de los famosos. Luis El Potro Caballero Luis El Potro Caballero | Credit: TELEMUNDO Sebastián Caicedo El actor colombiano ha participado en exitosas producciones de Telemundo como El Chema y El señor de los cielos. Fue esposo de la actriz colombiana Carmen Villalobos. Sebastián Caicedo Sebastián Caicedo | Credit: TELEMUNDO Nicole 'Nicky' Chávez La hija del célebre boxeador mexicano Julio César Chávez dio de qué hablar recientemente en la tercera temporada de La casa de los famosos. Nikki Chávez Nicky Chávez | Credit: TELEMUNDO Jessica Coch La actriz mexicana ha sido villana de exitosos melodramas de TelevisaUnivision como Cuando me enamoro y Mi pecado. Jessica Coch Jessica Coch | Credit: TELEMUNDO Julia Gama La actriz, modelo y reina de belleza brasileña participó en la segunda temporada de La casa de los famosos, donde conoció a su novio Rafael Nieves. Julia Gama Julia Gama | Credit: TELEMUNDO Lambda García El actor mexicano ganó la primera temporada de la competencia culinaria de Telemundo Top Chef VIP. Lambda García Lambda García | Credit: TELEMUNDO Julieta Grajales El Chema y El señor de los cielos son algunas de las producciones en las que ha participado la actriz mexicana. Julieta Grajales Julieta Grajales | Credit: TELEMUNDO Fernando Lozada El modelo, actor y empresario participó en la cuarta temporada de Exatlón Estados Unidos. Fernando Lozada Fernando Lozada | Credit: TELEMUNDO Dania Méndez La influencer mexicana fue una de las concursantes más populares de la tercera temporada de La casa de los famosos. Dania Méndez Dania Méndez | Credit: TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ojani Noa El actor, modelo y conductor cubano se dio a conocer por haber estado casado con la estrella internacional Jennifer López. Actualmente trabaja como conductor de programas para el público hispano en los Estados Unidos. Ojani Noa Ojani Noa | Credit: TELEMUNDO Rey Grupero El creador de contenido de origen mexicano fue uno de los concursantes más controversiales de la tercera temporada de La casa de los famosos. Rey Grupero Rey Grupero | Credit: TELEMUNDO Yulianna Peniche La actriz y presentadora de televisión mexicana es recordada por muchos como 'la maldita lisiada' por su participación en la exitosa telenovela María la del barrio. Yuliana Peniche Yulianna Peniche | Credit: TELEMUNDO Alan Slim El actor mexicano forma parte del elenco de la exitosa superserie de Telemundo El señor de los cielos. Alan Slim Alan Slim | Credit: TELEMUNDO Los otros 31 participantes se anunciarán el 18 de julio a las 7 p. m., hora del Este, por Telemundo.

