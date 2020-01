Los 10 mejores comerciales en la historia del Super Bowl Dale una mirada a nuestro listado de los mejores comerciales de la historia del Super Bowl y calienta motores para lo que será el Super Bowl LIV. By andresrubiano2020 ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El Super Bowl no solo es sinónimo de uno de los eventos deportivos más esperados de cada año, también significa poder ver las presentaciones en vivo de algunos de los artistas más aclamados del momento. Pero para millones de personas, el verdadero plato fuerte de este partido de fútbol americano son los comerciales. A través de los años, el Super Bowl se ha consolidado como el evento televisado más visto de los Estados Unidos y por esta razón, algunas de las marcas más grandes del mundo no quieren quedarse fuera de la fiesta, aunque esto signifique pagar millones de dólares por tener un comercial durante la transmisión del juego. La edición LIV del Super Bowl enfrentará a los 49ers de San Francisco contra los Chiefs de Kansas City en el emblemático Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami el próximo 2 de febrero y se estima que el costo de un comercial de tan solo 30 segundo está en un rango de $5 y $5.6 millones. Una cifra totalmente diferente a los $40,000 que costaba un anuncio en la primera edición del Super Bowl en 1967. Para calentar motores antes del gran juego en su edición 2020, hemos preparado este Top 10 de algunos de los anuncios más icónicos que ha dejado la historia del Super Bowl. Sin duda, el humor y la creatividad han sido grandes protagonistas de estas campañas que aún siguen dando para hablar. Los sapitos de Budweiser (1995)

Budweiser ha sido una de las marcas que ha dejado huella en el Super Bowl con varios de sus comerciales, incluyendo este icónico comercial protagonizado por tres curiosos sapitos que sincronizan su canto para invocar el nombre de la marca: “Bud”, “weis”, “er”. Betty White y Snickers (2010)

El afamado eslogan “You’re not you when you’re hungry” de Snickers ha dado vida a algunos de los comerciales más recordados de la televisión. Precisamente en el Super Bowl del 2010, la marca de chocolatinas lanzó este comercial con la querida actriz estadounidense Betty White y el avasallador éxito del anuncio llevó a que múltiples celebridades más también aparecieran en los comerciales de la marca bajo el mismo concepto de “No eres tú cuando tienes hambre”. El niño y “Mean” Joe Greene de Coca-Cola (1980)

Las bebidas han sido protagonistas de algunos de los comerciales más recordados de la historia y este producido por Coca-Cola en 1980 aún continúa siendo uno de los favoritos del público. Joe Greene, el legendario jugador de los Steelers de Pittsburgh, dio vida a un comercial que cautivó a la audiencia por su emotiva historia. Tras el éxito del anuncio, Coca-Cola lanzó una serie de comerciales en todo el mundo que incluyeron a estrellas del deporte de la talla de Diego Armando Maradona. Lanzamiento del Macintosh de Apple (1984)

1984 fue especial para Apple, ya que fue el año en que lanzó uno de los productos más exitosos en el mundo de la tecnología: el computador Macintosh. Con un comercial de tinte casi apocalíptico y que nunca mostró el producto en sí, Apple predijo cómo su nuevo computador cambiaría la historia. 26 años después, un mundo sin la presencia de la línea de computadores Mac sería impensable. Cindy Crawford y Pepsi (1992)

En 1992, la compañía de bebidas gaseosas Pepsi quiso deslumbrar al mundo con el nuevo diseño de su lata y vaya que lo logró con la ayuda de una de las supermodelos más aclamadas de la historia: Cindy Crawford. El comercial se convirtió en un clásico absoluto del Super Bowl. Amor en París de Google (2010)

Resulta extraño pensar que hace tan solo 10 años atrás Google tenía que hacer anuncios para generar atención sobre su servicio, ya que hoy en día la compañía hace parte de la vida cotidiana de billones de personas alrededor del mundo. El gigante del internet usó como protagonista a su página de búsqueda para contar la historia de amor de un estudiante estadounidense que viaja a París y se enamora de una chica francesa con la ayuda de Google. “The Force” (“La fuerza”) de Volkswagen (2011)

Con una combinación de ternura y la magia de la saga de películas de Star Wars, la firma alemana Volkswagen le regaló al mundo en el Super Bowl del 2011 uno de los comerciales más recordados por los aficionados. Un pequeñín disfrazado de Darth Vader finalmente encuentra su “fuerza” dentro de sí gracias a la ayuda de su papá y uno de los automóviles de la compañía de carros. Larry Bird vs. Michael Jordan de McDonald’s (1993)

Dos de las más grandes leyendas del deporte mundial, Larry Bird y Michael Jordan, unieron fuerzas en 1993 para regalarle al mundo una competencia de canastas épica. El premio para el ganador: una deliciosa hamburguesa Big Mac de McDonald’s. Liam Neeson toma venganza en Clash of Clans (2015)

Los videojuegos para celulares se han transformado en todo un fenómeno y en el 2015, Clash of Clans encontró la mejor forma de combinar el mundo de las celebridades para crear un comercial épico de Super Bowl. Liam Neeson, uno de los actores de acción más reconocidos de Hollywood, dio vida a este comercial en donde además de dejar claro cómo se pronuncia su nombre de forma correcta, también demostró que la palabra “compasión” no existe en su vocabulario. “El corazón infiel” de Pepsi (1996)

¿Cómo dejar por fuera este clásico que resume la guerra publicitaria que por décadas han tenido Pepsi y Coca-Cola? El cómico comercial muestra a un trabajador de Coca-Cola siéndole “infiel” a su compañía al tomar una lata de pepsi del mostrador de un supermercado. Advertisement

Los 10 mejores comerciales en la historia del Super Bowl

