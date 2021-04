¿Qué ha sido de la vida de Zully Montero? La actriz de exitosas telenovelas de Telemundo tomó la decisión de retirarse de los melodramas hace casi una década por un motivo muy particular. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Rosalía en Prisionera (2004), Perfecta Albarracín en La viuda de blanco (2006), Carmen Rodríguez en El rostro de Analía (2008), Cecilia Brando en Perro amor (2010)... Durante muchos años, Zully Montero fue un rostro muy habitual en las producciones de Telemundo, destacando por los personajes de villana que interpretó en inolvidables historias. Hace ya casi una década, sin embargo, que la primera actriz cubana 'desapareció' de los melodramas –su última telenovela fue Santa diabla (2013)– sin dejar rastro. Aunque son muchos los televidentes que desean volver a verla en la televisión, es muy probable que eso nunca suceda ya que Zully se encuentra retirada de las telenovelas. "De las novelas estoy un poco retirada ya porque es mucho trabajo, mucho trabajo y ya yo quiero descansar un poco, compartir con mi familia, viajar", explicaba hace unos meses la actriz de 77 años en una entrevista con el programa digital A la hora que lo veas. Zully Montero Image zoom Zully Montero en El rostro de Analía | Credit: John Parra/WireImage Pero que ya no grabe telenovelas no significa que esté retirada de la actuación. Zully se ha mantenido activa durante la última década a través del teatro, su gran pasión, ya sea sobre un escenario interpretando personajes o fuera de él preparando a las nuevas generaciones o escribiendo puestas en escena ya que, además de actriz y directora, es dramaturga. "El teatro me sigue motivando", reconocía en la entrevista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A estas alturas de su carrera, la actriz –quien no tiene presencia en las redes sociales– no puede sentirse más contenta de su labor "para la cultura teatral escénica, el cine y televisión". "Muy contenta porque no todo el mundo ha tenido la suerte y la dicha de encontrar personas en su camino que la hayan ayudado, que la hayan apoyado y yo verdaderamente siempre he encontrado en mi camino, tanto en el teatro como en la televisión como en el cine, personas bondadosas que me han apoyado y que me han abierto el camino para que yo pueda porque el camino lo tienes que caminar tú pero a veces hace falta un empujoncito", aseveró.

Share options

Close Login

View image ¿Qué ha sido de la vida de Zully Montero?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.