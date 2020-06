"Nosotros no entendíamos por qué": Zoraida Gómez revela cómo era Angelique Boyer en Rebelde La actriz mexicana, que interpretó a José Luján en la exitosa historia juvenil de Televisa, compartió anécdotas del detrás de cámara de la telenovela durante un reciente 'live'. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La exitosa telenovela juvenil Rebelde sigue dando de qué hablar a 14 años de su final. Zoraida Gómez, quien interpretó a José Luján en la historia que protagonizaron Anahí, Alfonso Herrera, Maite Perroni y compañía, realizó recientemente una transmisión en vivo a través de YouTube en la que reveló anécdotas hasta ahora desconocidas del detrás de cámara de la ficción, como lo duras y agotadoras que llegaron a ser las largas jornadas de trabajo. "Debido al éxito la novela no duraba una hora, la novela duraba una hora y media y ahí sí para que vean no dormíamos, o sea los llamados eran mortales, vida personal por supuesto que no había", compartió la actriz mexicana de 35 años, quien se encuentra felizmente embarazada. "Gracias a Dios nosotros siempre con mucho respeto y mucho compañerismo y por eso salió todo adelante bien pero sí ya era un cansancio, sobre todo también de los chavos del grupo ya muy evidente. Sí gracias a Dios nos fue a todos superbien pero sí la sufrimos", se sinceró. Image zoom Rebelde, elenco protagónico Mezcalent Zoraida destacó la unión que existía entre todos los miembros del elenco, a pesar de que tenían personalidades muy diferentes, empezando por Angelique Boyer. "Angelique era como de las más chiquitas de la novela, entonces era una chica literalmente muy chiquita pero con una mentalidad de una chava de 30", aseguró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me acuerdo que cuando nos invitaban a alguna fiesta o una reunión o queríamos ir a divertirnos Angelique no podía ir porque su mamá no la dejaba hacer muchas cosas y nosotros no entendíamos por qué, entonces estaba como muy cuidada, su comportamiento era un comportamiento como de una mujer muy madura", señalo Gómez. Image zoom Angelique Boyer y Zoraida Gómez Mezcalent (x2) La actriz, que tiene cerca de 1 millón de seguidores en Instagram, reconoció que Angelique es ‘de las personas más honestas y verdaderas’ que ha conocido dentro del medio artístico. "No es una mujer que te diga algo para quedar bien contigo. Para nada. Al contrario. Es como si casi, casi si me caes mal te lo digo y no tengo por qué ser falsa contigo. Es una mujer como supertransparente, o sea una mujer absolutamente madura", subrayó. "No se prestaba tanto al jugueteo, al desmadre, era como más asentadita, más seriecita por así decirlo". Zoraida también habló maravillas de Anahí, a quien conoce desde que ambas eran unas niñas. La actriz nunca olvidará el día que la exRBD salió en su defensa cuando el productor del programa en el que trabajaban juntas de niñas quería despedirla por haber llegado tarde. Image zoom Anahí y Zoraida Gómez Mezcalent (x2) "Jamás se me va a olvidar que Anahí literalmente le dijo ‘si Zoraida se va del programa me voy’. Ahí Anahí quiero que sepan que tenía 9 años para que entiendan su carácter porque mucha gente la juzgaba y la criticaba de ‘es que es insoportable, es que solamente ella se tolera y tal’. No. Simplemente es una mujer que sabe lo que quiere, que defiende sus derechos desde pequeñita, entonces ella veía una injusticia y brincaba. No tenía por qué hacerlo conmigo, simplemente éramos amigas y al final le importó más la amistad y le importó más la justicia que lo que pudiera pasar después", compartió la inolvidable José Luján.

