Zharick León lleva el show de Rosario Montes al estudio de En casa con Telemundo: así fue su actuación La actriz colombiana se encuentra en Estados Unidos promocionando su participación en la segunda temporada Pasión de gavilanes (Telemundo). Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir De Colombia a los estudios de Telemundo Center en Miami. Zharick León, quien interpreta a la cantante Rosario Montes en la nueva temporada de Pasión de gavilanes (Telemundo), viajó recientemente a Estados Unidos para promocionar su participación en el melodrama que protagonizan Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown. La actriz colombiana estuvo este lunes visitando los diferentes espacios de la cadena hispana, entre ellos el show En casa con Telemundo que conducen Ana Jurka y Carlos Adyan. "Se engalana En casa con Telemundo para recibir la visita de Zharick León, la actriz colombiana que le da vida al personaje de Rosario Montes. La sensual cantante está de vuelta en Pasión de gavilanes 2 y quiero que aquí en el estudio le demos un fuerte aplauso", la recibió Adyan. En casa con Telemundo Zharick León con Carlos Adyan y Ana Jurka, presentadores de En casa con Telemundo | Credit: Cortesía Curiosamente, cuando hace algunas semanas los presentadores del show tuvieron la oportunidad de entrevistar por primera vez a Zharick –en esa ocasión vía Zoom– ambos creían que la actriz era quien cantaba las canciones de la telenovela, por lo que llegaron a pedirle en ese momento que cantara un fragmento del tema musical principal de Pasión de gavilanes, 'Fiera inquieta'. "Hasta hace como 3 semanas que estuviste en el show no sabía que las canciones no eran interpretadas por ti […]. Cuando te vemos ahí pensamos que las cantas tú", dijo Adyan. "Es que tienes que hacer ese trabajo porque si no la gente no va a creerlo y yo soy una actriz, entonces la gente tiene que creer que yo soy cantante y soy bailarina", explicó Zharick. "Y lo haces muy bien porque yo era de esas ignorantes que no sabía", comentó Jurka. Además de hablar de su participación en la telenovela, Zharick recreó en el estudio del programa una de las actuaciones musicales de su personaje, dando así un aperitivo del espectáculo musical que ofrece cada noche en Pasión de gavilanes 2 Rosario Montes en el famoso bar Alcalá. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La nueva Rosario sigue siendo la misma mujer apasionada por su música, por el espectáculo. Ya no es esa Rosario de hace 18 años inocente, en esta nueva versión como que se acentúan las sombras de esa Rosario que vieron hace 20 años. Es una mujer dueña de sus silencios, es una mujer dueña de su vida, que viene con toda la intención de recuperar sus sueños, de su florecer y se encuentra con este amor inesperado", contó la actriz sobre la evolución de su personaje. Pasión de gavilanes 2 se transmite a las 10 p. m., hora del Este, por Telemundo.

