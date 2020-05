¿Qué ha sido de la vida de Zharick León, la inolvidable Rosario Montes de Pasión de gavilanes? Por Moisés González ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Rodrigo Varela/WireImage La actriz colombiana no cumplía aún los 30 años cuando alcanzó la fama a nivel internacional gracias a la exitosa telenovela Pasión de gavilanes. 16 años después, te contamos cómo es la vida de la inolvidable Rosario Montes. Empezar galería Zharick León Image zoom John Parra/WireImage La actriz colombiana se hizo muy popular en 2004 a raíz de su participación antagónica en la exitosa telenovela de Telemundo Pasión de gavilanes, donde interpretó a la cantante Rosario Montes, personaje que marcó un antes y un después en su carrera. 1 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Marcó su carrera Image zoom John Parra/WireImage Gracias a este melodrama que protagonizaron Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown su rostro se volvió muy conocido en diferentes países alrededor del mundo, entre ellos España. 2 de 10 Applications Ver Todo Otro antagónico Image zoom Rodrigo Varela/WireImage Tras Pasión de gavilanes, Zharick volvió a antagonizar una producción de Telemundo en 2006, La viuda de blanco, historia en la que compartió créditos con Itatí Cantoral y Francisco Gattorno. 3 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Fue Doña bella Image zoom Ray Tamarra/Getty Images En 2009 la actriz protagonizó para Telefutura –ahora UniMas– la telenovela Doña Bella, donde tuvo como galán a Fabián Ríos. 4 de 10 Applications Ver Todo Vida actual Image zoom Instagram Zharick León En la actualidad Zharick tiene 45 años y sigue viviendo en su Colombia natal, donde continúa desarrollando su carrera como actriz en diferentes producciones nacionales. 5 de 10 Applications Ver Todo Otros personajes Image zoom Instagram Zharick León Entre los proyectos más destacados de la actriz durante los últimos años se encuentran la telenovela La ley del corazón (2016) y la bioserie Garzón vive (2018), ambas producciones de RCN Televisión. 6 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Trabajo más reciente Image zoom Instagram Zharick León El año pasado Zharick grabó para Telemundo una participación especial en la superserie Operación pacífico, historia que protagonizaron Majida Issa y Mark Tacher y cuya primera temporada finalizó recientemente sin demasiado éxito. 7 de 10 Applications Ver Todo Primer hijo Image zoom Instagram Zharick León En lo que respecta a su vida privada, la inolvidable Rosario Montes debutó como mamá hace 11 años con el nacimiento de su primogénito Luciano, fruto de su fallida relación con el actor argentino Martín Karpan, quien interpretó a Salvatore Miranda en El final del paraíso de Telemundo. 8 de 10 Applications Ver Todo Segundo hijo Image zoom Instagram Zharick León La actriz se convirtió en mamá por segunda vez hace 5 años de Levana, una preciosa niña que nació de su también fallido matrimonio con el actor Nicolás Reyes. 9 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Soltera Image zoom Instagram Zharick León Hoy en día, Zharick se encuentra soltera y dedicada en cuerpo y alma a sus hijos, sin descuidar su faceta como actriz. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio La galería al completo Anuncio

