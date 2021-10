Zharick León comparte la primera imagen del regreso de Rosario Montes en Pasión de gavilanes 2 18 años después, la actriz colombiana vuelve a dar vida a la inolvidable cantante del bar Alcalá en la segunda temporada de la exitosa telenovela de Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Zharick León Zharick León es Rosario Montes en Pasión de gavilanes | Credit: Instagram Lady Noriega; TELEMUNDO Además de 5 de sus 6 protagonistas originales, Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Michel Brown y Natasha Klauss; la segunda temporada de la exitosa telenovela Pasión de gavilanes contará con el regreso de Zharick León, la inolvidable Rosario Montes. "La emoción y la felicidad por pertenecer nuevamente a este gran proyecto siguen vivas. Es un hecho: Rosario Montes regresa a San Marcos", escribió emocionada recientemente la actriz colombiana a través de su cuenta de Instagram, donde supera el millón de seguidores. Zharick, quien actualmente tiene 46 años y es madre de 2 niños Luciano y Levana, revolucionó este jueves a los fanáticos del exitoso melodrama de Telemundo al compartir la primera imagen de su personaje en acción desde el set de grabación de Pasión de gavilanes 2. "Regresar a ese lugar donde puedo expresarme y volver a sentir esa pasión y esas ganas de explorar y dar lo mejor es una gran oportunidad que hoy disfruto compartiéndola con ustedes. Aquí un pedacito de mí, en ese lugar donde puedo jugar y de alguna manera ser libre", fueron las palabras con las que la actriz publicó la esperada primera imagen del regreso de Rosario. Zharick León Rosario Montes en Pasión de gavilanes 2 | Credit: Instagram Zharick León Las reacciones de los fans de Pasión de gavilanes no se hicieron esperar. "¡Qué bonita foto! Ya quiero ver el rumbo que le van a dar a tu personaje", "Muero por verla y ver qué nuevas aventuras nos traen", "Te extrañaba en la pantalla" o "Gracias por el adelanto", se puede leer entre los cientos de comentarios que no tardaron en invadir su publicación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con un salto en el tiempo de 20 años en su historia, la segunda temporada de Pasión de gavilanes volverá a poner a prueba el amor y la lealtad entre los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo luego de que el trágico crimen de un profesor apunte a los hijos de una de las parejas como posibles culpables, lo que desencadenará una serie de sucesos desgarradores. Pasión de gavilanes 2 se estrenará en 2022 por Telemundo.

