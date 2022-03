EXCLUSIVA Zharick León opina sobre el cambio de Panchita y la nueva voz de Rosario Montes en Pasión de gavilanes 2 La actriz colombiana retoma su personaje de la cantante Rosario Montes en la nueva temporada de la telenovela de Telemundo que protagonizan Danna García, Mario Cimarro y compañía. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A casi dos décadas del estreno de la primera temporada, a Zharick León le sigue sorprendiendo que todavía haya gente que crea que es ella quien canta las canciones de Rosario Montes, su personaje en la telenovela Pasión de gavilanes, cuya segunda temporada transmite actualmente Telemundo a las 10 p. m., hora del Este. "Todavía hay gente que cree que soy la que canto o yo les digo 'no, yo no soy la que canto' y no me creen, entonces eso hasta cierto punto habla bien de mi trabajo y del trabajo de los productores porque las voces que han elegido han sido supersimilares, tan parecidas que la gente no cree que no sea yo", comparte la actriz colombiana en entrevista exclusiva con People en Español. A diferencia de lo que sucedió en la primera temporada, donde las canciones de su personaje eran interpretadas por la cantante Ángela Chadid, quien recientemente rompió el silencio sobre su sonada ausencia en Pasión de gavilanes 2, en esta ocasión se decidió que fuera otra artista la que cantara los temas musicales que entona cada noche Rosario Montes en el bar Alcalá. Rosario Zharick León es Rosario Montes en Pasión de gavilanes 2 | Credit: TELEMUNDO "Es una voz más madura, no me molestó [el cambio]. Al principio como todo, como todo lo nuevo uno como que 'me gustaba más la otra', pero ya empiezas a cogerle cariño, a reconocer que hay cosas muy bonitas, que tiene una voz bella y te empiezas a enamorar y empiezas a valorar eso nuevo que llega a tu vida", comenta Zharick, quien cuenta con más de 1 millón de seguidores solo en Instagram. "Me gusta, me gusta mucho y me siento cómoda y siento que esa voz es muy similar a mi tono de voz hoy, entonces pienso que fue una buena elección", agrega. El cambio de Panchita Una de las ausencias que más ha dado de qué hablar en la nueva temporada de Pasión de gavilanes entre los fanáticos de la exitosa telenovela ha sido la de Andrea Villarreal, quien en la primera temporada interpretó a la cantante Panchita, la fiel amiga de Rosario Montes, cuyo personaje ahora es interpretado por la artista colombiana Constanza Hernández. Panchita Andrea Villarreal; Constanza Hernández | Credit: Instagram (x2) "A mí me llegó que ella como que se había adelgazado y Panchita era rellenita, eso fue lo que a mí me llegó, no sé si sea cierto. También un tema de los tatuajes porque creo que Andrea se volvió tatuadora y se puso muchos tatuajes, eso también. Pero en realidad qué fue lo que sucedió no lo sé", explica Zharick sobre la ausencia de Andrea Villarreal en Pasión de gavilanes 2. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Sí me dio tristeza [que no estuviera] porque nuestra relación fue muy cordial. Como ella era nueva tanto en el medio como profesionalmente como que la ayudé, la apoyé, la cuidaba y como que se generó ahí un vínculo bonito, un cariño […], pero la nueva es una mujer encantadora con una fuerza, con una pasión. Ella le hace honor a la frase que nos envuelve a todos en este proyecto y es la pasión, con una viveza y una gracia. Ella es maravillosa y una mujer muy, muy talentosa con la cual también ha nacido una amistad muy bonita, muy bella", expresa sobre la nueva Panchita.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image EXCLUSIVA Zharick León opina sobre el cambio de Panchita y la nueva voz de Rosario Montes en Pasión de gavilanes 2

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.