'Zeynep' y 'Cengiz' se reencuentran en una nueva telenovela turca a 6 años de Madre: así lucen ahora los actores Cansu Dere (Zeynep) y Berkay Ateş (Cengiz) vuelven a compartir set de grabación en una nueva ficción turca a 6 años del éxito de Madre, historia que transmite actualmente Univision. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Madre Berkay Ateş (Cengiz) y Cansu Dere (Zeynep) en Madre (Univision) | Credit: UNIVISION (x2) Tras el boom que supuso en su día entre el público hispano de Estados Unidos Amor eterno, parecía difícil que otra telenovela turca pudiera volver a cautivar tanto a los televidentes como lo hiciera en su momento la historia protagonizada por Burak Özçivit (Kemal) y Neslihan Atagül (Nihan). Pero Madre, el aclamado drama turco que la cadena Univision transmite desde principios de año de lunes a viernes a las 10 p. m., hora del Este, ha demostrado que sí era posible. Con altos niveles de audiencia desde su primer capítulo, la telenovela que protagonizan Cansu Dere (Zeynep) y Beren Gökyıldız (Melek) mantiene en vilo cada noche por la pantalla de Univision a cerca de 2 millones de televidentes (P2+) que siguen con especial atención la conmovedora historia de una niña que es víctima de abuso físico y emocional en su casa. Uno de los personajes que, sin duda, más se ha hecho odiar entre el público ha sido Cengiz, el cruel padrastro de Melek, quien es interpretado por el actor turco Berkay Ateş. Berkay Berkay es Cengiz en Madre | Credit: UNIVISION A casi seis años del final de la telenovela –Madre terminó de grabarse en 2017 en Turquía– 'Zeynep' y 'Cengiz' han vuelto a encontrarse en un set de grabación, ahora como parte del elenco de otra exitosa serie turca, Infiel, historia que también protagoniza Cansu. Berkay se unió el año pasado a las grabaciones del exitoso drama turco en la piel de Aras, un personaje que comienza a aparecer en la segunda temporada de la ficción y que parece tener una relación muy cercana con la heroína de la historia. El actor publicó recientemente por medio de su cuenta de Instagram una imagen en la que se deja ver en compañía de la protagonista de Madre y otros actores de la nueva serie. Cansu Cansu y Berkay se reencuentra en Infiel | Credit: Instagram Berkay Ates SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El cruel 'Cengiz' no puede estar más feliz de volver a compartir set de grabación con Cansu en esta nueva ficción que está teniendo mucho éxito también fuera de las fronteras turcas. ¿Será que pronto Univision o Telemundo se animen a comprar la serie?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image 'Zeynep' y 'Cengiz' se reencuentran en una nueva telenovela turca a 6 años de Madre: así lucen ahora los actores

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.