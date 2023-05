Yuri Vargas: "Gracias a la actuación he podido cambiar mi historia de vida" Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Yuri Vargas Credit: Cortesía La actriz colombiana afrontó uno de los retos más importantes de su carrera de la mano de Telemundo con su participación protagónica en la exitosa superserie El señor de los cielos, donde interpreta a Tracy Lobo. Hablamos con ella. Empezar galería ¿Eras fan de El señor de los cielos? ¿Habías visto alguna temporada? Yuri Vargas Credit: TELEMUNDO No, la verdad no había visto nada de las temporadas anteriores, lo cual me gustó porque ahora que ingresé me sorprendió la historia y todos los personajes que ya venían participando. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio ¿Cómo llega a ti este personaje? Yuri Vargas Credit: TELEMUNDO Llegó a mí por medio de un casting de mi representante y después realicé un par de callbacks. Supe que me había quedado con el personaje a mediados de julio del 2022. Mi reacción fue de mucha alegría porque sabía que es un reto para mí y mi carrera el poder no sólo interpretar a Tracy, sino también a 'La soberana' en una misma producción. A la primera persona que llamé para contarle fue a mi novio y después a mi familia. 2 de 10 Ver Todo ¿Qué significa para ti y tu carrera este rol protagónico en El señor de los cielos? Yuri Vargas Credit: Cortesía Es muy importante porque es mi primer trabajo en Telemundo y también por el reto de interpretar dos personajes en una misma producción. 3 de 10 Ver Todo Anuncio ¿De dónde viene tu pasión por el mundo de la actuación? Yuri Vargas Credit: Cortesía Desde mi juventud me encantó la interpretación. Soy una actriz profesional colombiana con más de 15 años de carrera donde he desarrollado proyectos en cine, teatro y televisión. 4 de 10 Ver Todo No eres la única artista de tu familia, ¿cierto? Yuri Vargas Credit: Cortesía No. Fui la primera y después mi hermana María José Vargas siguió mis pasos y ahora somos dos apasionadas por la actuación. 5 de 10 Ver Todo Esta no es una carrera fácil, ¿qué tanto has tenido que sacrificar para llegar hasta este momento tal dulce de tu carrera que estás viviendo? Yuri Vargas Credit: Cortesía La vida es difícil, creería que la actuación es igual que cualquier otra carrera, tienes que sacrificar tu tiempo, tus comodidades para lograr el objetivo, pero cuando algo te apasiona ese sacrificio se convierte en amor por lo que uno hace. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Si tuvieras que presentarte ante alguien que no te conoce, quién dirías que es Yuri Vargas… Yuri Vargas Credit: Cortesía Soy una mujer alegre y echada para delante de Medellín Colombia que gracias a la actuación he podido cambiar mi historia de vida. Me ha cambiado la vida me refiero no solo la mía, la de mi hermana, la de mi madre, la de mi padre porque nosotros crecimos en un barrio donde había muchas frustraciones con los sueños, donde había mucha violencia y la actuación realmente nos dio esta esperanza de vida de salir adelante, de arrancar para Bogotá con toda la mejor actitud y ganas de cumplir los sueños. Y ya hoy puedo decir que he cumplido los sueños e inspirado a jóvenes, a personas adultas, porque me lo han expresado, con mi historia y eso ha sido muy lindo y por ende he cambiado la historia de mi familia también. Lo que puedo decir es que los sueños se cumplen, pero hay que desearlos desde el corazón y hay que luchar día a día por ellos. 7 de 10 Ver Todo La superserie lleva 10 años al aire con un equipo de trabajo ya sólido, ¿te resultó fácil acoplarte a él? Yuri Vargas Credit: Cortesía Fue perfecto el engranaje con el equipo y con los actores de esta producción. 8 de 10 Ver Todo Imagino que siendo tu personaje una agente de la DEA habrás tenido alguna preparación física especial previa al inicio de grabaciones, ¿no? Yuri Vargas Credit: Cortesía Sí, un mes antes tuve preparación de entrenamiento físico y de manejo de armas como de combate escénico. Tenía que estar al 100%. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio ¿Cómo ha sido tener a Rafael Amaya como compañero? Yuri Vargas Credit: Cortesía Excelente. Fue un compañero muy respetuoso con el cual compartí varias secuencias de mi personaje. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

