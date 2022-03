Yare Santana, Actriz de la semana: "Al igual que Gaby no me gustan las injusticias y digo las verdades de frente" Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Gaby Credit: Instagram Yare Santana De origen cubano, la joven actriz de 28 años emigró hace varios años a México en busca de nuevas oportunidades profesionales. Hoy vive uno de los momentos más dulces de su carrera como una de las protagonistas juveniles de la segunda temporada de Pasión de gavilanes, historia en la que interpreta a Gaby, la hija de Sarita y Franco Reyes. Empezar galería ¿Cómo nace tu pasión por la actuación? Yare Santana Credit: Instagram Yare Santana De pequeña estuve en una compañía infantil donde hacíamos espectáculos para niños y desde que recibí la primera sonrisa y el primer aplauso del público supe que quería dedicarme a esto el resto de mi vida. Nací en Matanzas, Cuba, estudié actuación en la ENA, comencé mi carrera allá en la televisión y el teatro. Luego me fui a vivir a México y allá continué trabajando hasta septiembre del 2021 que la vida me dio la sorpresa de viajar a Colombia para seguir cumpliendo mis sueños. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio ¿Cómo te definirías? Yare Santana Credit: Instagram Yare Santana Soy una mujer que ama y agradece cada detalle que la vida le regala, sonrío mucho, me encanta la música, bailar, leer, amo el mar y los atardeceres, adoro a mi familia y a mis amigos, creo en la bondad de los seres humanos y creo en el amor. 2 de 8 Ver Todo ¿Cuál fue tu primera reacción cuando te confirmaron que serías parte de Pasión de gavilanes 2? Yare Santana Credit: Instagram Yare Santana No me lo podía creer, por un momento me quedé en shock. Recuerdo que mi mánager me habló para darme la noticia y colgando con él salí corriendo a contarle a mi mamá. Estaba muy feliz. 3 de 8 Ver Todo Anuncio ¿Cómo recuerdas la noche previa al inicio de grabaciones de Pasión de gavilanes? Yare Santana Credit: Instagram Yare Santana Estaba feliz y nerviosa, de esas noches que te vas a la cama sabiendo que está todo listo y que solo queda disfrutar. Y te repites antes de dormir 'mañana será un gran día'. Ya conocía a gran parte del elenco y eso creo que me hacía sentir más segura, pero estaba muy emocionada por ponerme la ropa de Gaby, estar en la hacienda Reyes rodeada de toda la familia y escuchar el primer acción. 4 de 8 Ver Todo ¿Cómo viviste el primer día de grabación? Yare Santana Credit: Instagram Yare Santana Yo estaba feliz, recuerdo cada detalle: cuando entré a maquillaje, al camper, cuando llegué al set y vi las luces, las cámaras… Lo que más me llamó la atención fue vernos a todos ya en la escena, esa energía de familia que se generó de inmediato. Los veía a los ojos y ahí estaban mis primos, mis tíos, mi mamá… todos compartiendo juntos como si nos corriera la misma sangre por las venas… Fue lindo. 5 de 8 Ver Todo ¿Te sientes identificada con Gaby en algún aspecto? Yare Santana Credit: Instagram Yare Santana En muchos aspectos. Yo suelo ser bastante terca, no me gustan las injusticias, digo las verdades de frente, y si en mis manos está ayudar a alguien ahí estoy sin pensarlo dos veces. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio ¿Alguna anécdota de las grabaciones que nos puedas compartir? Yare Santana Credit: Instagram Yare Santana Grabé una escena donde voy con Sara (Natasha Klauss) y mi tía Jimena (Paola Rey) caminando las tres en botas con tacón por una calle empedrada y en el ensayo no parábamos de reírnos porque nos íbamos cayendo. Lo lindo fue que nos agarrábamos unas de otras cuidándonos (ríe) y creo que se logró (ríe). 7 de 8 Ver Todo ¡Síguele la pista! Yare Santana Credit: Instagram Yare Santana No dejes de ver a Yare Santana en Pasión de gavilanes 2 de lunes a viernes por Telemundo a las 10 p. m., hora del Este. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

