Yadhira Carrillo y el 'grotesco' beso que habría incomodado a Fernando Colunga La actriz mexicana compartió recientemente la incómoda anécdota vivida junto al actor durante las grabaciones de una telenovela de Televisa. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La suya fue una carrera corta, pero muy exitosa. Yadhira Carrillo guarda a día de hoy los mejores recuerdos de su etapa como protagonista de exitosas telenovelas de Televisa. "Hice una novela tras otra, no tuve un solo año de descanso. Gracias a Dios fue una carrera muy productiva", reconoció la actriz en una reciente transmisión en vivo en YouTube. "Alguna vez me dijeron: '¿Yadhira has recibido alguna propuesta indecorosa a lo largo de tu carrera?' Se los juro por la vida de mi madre que está en vida y es lo que más amo, nunca en la vida". La empresaria tiene un sinfín de anécdotas para contar de los más de diez años que estuvo trabajando en la televisión, algunas muy divertidas y otras algo incómodas, como la que vivió con Fernando Colunga durante las grabaciones del capítulo especial del exitoso melodrama La usurpadora, donde Yadhira realizó una participación especial con el personaje de Raquel. Image zoom Yadhira Carrillo | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hasta la fecha no se me olvida y no sabes la pena que siempre tuve", se sinceró. "Estábamos en una escena en donde el director me dice: 'Tu personaje debe ser fuerte, es una mujer loca, no es mesurada, es una mujer corriente, es una mujer de sentimientos malos y esta mujer quiere con el personaje de Colunga, entonces necesito que te le abalances y beses a Fernando Colunga, a su personaje'. Y él escuchó cuando el director dijo: 'te le abalanzas dramáticamente y lo besas'", rememoró recientemente la intérprete de 48 años. Image zoom Yadhira Carrillo y Fernando Colunga Siguiendo las indicaciones del director, en el momento en que dicen ‘3,2,1…, acción’ Yadhira se abalanzó sobre el galán mexicano y le plantó ‘un beso grotesco, brusco y desagradable’. Algo que la actriz sospecha que habría podido molestar al reconocido intérprete de 54 años. "Después supe, no sé si es verdad o no, que se había sentido, pero no sé si fue verdad, no lo creo porque es encantador. Me quedé como muy preocupada de eso, alguna vez dije: '¿lo que me dijeron será verdad que se sintió y que dijo 'pero qué es esto, por qué se abalanzó de esta manera'. Y bueno lo hice así porque así lo pidió el director ahí estando él presente", dijo.

