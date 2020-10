Close

Yadhira Carrillo revela el tenso momento que vivió con Edith González en la telenovela Palabra de mujer En una reciente entrevista donde recordó su vida como actriz, la esposa de Juan Collado reveló lo mal que se sintió el día que la recordada actriz le arrebató su vestuario. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Grabar una telenovela implica no solo glamour y éxito, también hay momentos tensos después de tantas horas compartidas en un set de grabación. En el de Palabra de mujer se vivió una situación algo incómoda que años después una de sus protagonistas, Yadhira Carrillo, ha compartido desde el cariño. Ocurría con otra de las actrices estrella de esta serie, nada más y nada menos que la recordada Edith González. Ambas muy coquetas con su ropa y atuendos dentro y fuera de los rodajes, tuvieron sus más y sus menos con un traje para una de las famosas escenas de la novela. Después de elegir el suyo con todo detalle y una gran ilusión, Yadhira no pudo lucirlo porque su compañera se lo puso primero. "Me adaptaron perfecto el vestuario y al día siguiente que íbamos a grabar llego y no estaba", recordó la actriz en su reciente entrevista para el canal de Youtube de Tlnovelas. Aunque hoy lo cuenta desde el cariño, reconoce que no le hizo nada de gracia en ese momento. "Le gustó a Edith González y se lo puso", explicó. "¿Y ahora qué me voy a poner? ¿Por qué no me avisaron? En ese instante sí me sentí (mal)", expresó sincera de la anécdota entonces no tan graciosa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La famosa telenovela también estaba protagonizada por Ludwika Paleta, Cynthya Klitbo y el galán de galanes, Juan Soler. Aunque no fue plato de buen gusto lo que pasó, entre ellas no hubo enemistad de ningún tipo. Al contrario, tras la marcha de Edith, Yadhira ofreció todo su apoyo a su hija Constanza en lo que fuera necesario. Tan solo es uno de los muchos momentos tensos que se viven entre bambalinas y que el espectador nunca llega a ver. La serie de José Alberto Castro de Televisa fue un absoluto éxito. Con ese ramillete de bellas y talentosas mujeres no podría haber sido de otra manera.

