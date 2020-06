"Nos pegábamos de a deveras": Yadhira Carrillo recuerda sus escenas de pelea con Bárbara Mori en Rubí La retirada actriz mexicana confesó que las cachetadas que se daba con Bárbara en la exitosa telenovela de Televisa eran reales. "Me dolía hasta el oído", aseguró. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A 16 años de su estreno, Yadhira Carrillo recordó en un reciente encuentro con medios de comunicación en México las fuertes escenas de pelea que protagonizó junto con Bárbara Mori en la exitosa telenovela de Televisa Rubí (2004). La retirada actriz mexicana confesó que las sonadas cachetadas que ambas se daban como parte de la historia era completamente reales. "Nos pegábamos de a deveras porque nos decía Benjamín Cann, mi director: 'Es una y bien dada o muchas y mal dadas, entonces de una vez que quede a la primera porque van a salir bien golpeadas después de estarse dando tantas mal dadas, entonces una fortísima pero bien hecho’", rememoró la inolvidable protagonista de exitosos melodramas como La otra y Barrera de amor. Image zoom Yadhira Carrillo y Bárbara Mori Mezcalent (x2) Eran tan reales las cachetadas que se daban que muchas veces las actrices terminaban lastimadas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me daba unos cachetadones que, te lo juro, me dolía hasta el oído, muchas veces se me quedó marcado aquí en la mejilla y ni modo hay que ponerse hielo un rato…", recordó. Alejada de los foros de grabación desde hace más de una década, Yadhira no tiene planes de retomar su carrera como actriz, mucho menos ahora que está dedicada en cuerpo y alma a su esposo Juan Collado, quien se encuentra privado de su libertad por su supuesta implicación con la delincuencia organizada y por operaciones hechas con recursos de origen ilícito. Image zoom Yadhira Carrillo Mezcalent "Yo mientras Juan esté aquí yo voy a estar pegada a él el tiempo que sea y no tengo en la cabeza absolutamente nada que solamente vivir y estar para lo que él necesita", dejó claro. Y explicó: "Yo llego a casa y me pongo a preparar lo que le tengo que traer, porque hay que traer sus sábanas, hay que traer su cobijita, entonces me la llevo, la lavo, la regreso; la comida, lo que tengo que traer de comer; lo que tengo que traer de cosas para limpiar".

