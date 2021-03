Ximena Herrera: "Yo le decía al doctor siento que me voy a morir, es demasiada presión" La protagonista de Buscando a Frida (Telemundo) reconoce que manejar durante 4 meses emociones tan fuertes y desgastantes en la piel de Marcela le cobró factura física. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Para Ximena Herrera lo difícil no fue conectar con el dolor constante que vive su personaje tras la desaparición de su hija a lo largo de toda la historia, sino lograr deshacerse de esa emoción tan intensa. "El problema era salirme de algo así tan fuerte porque era todos los días durante cuatro meses y 80 capítulos estar sufriendo como Magdalena, en conflicto", se sincera. "Es un personaje que todo el tiempo está manejando tensión y esto de trabajar de lunes a sábado manteniendo emociones muy fuertes evidentemente cobra factura física", confiesa. Tanto es así que la inolvidable Ximena de la exitosa superserie de Telemundo El señor de los cielos se vio en la necesidad de recurrir a un doctor. "Yo le decía [al doctor] siento que me voy a morir, es demasiada presión, demasiado estrés lo que requiere el personaje'. Y el doctor me explicaba: 'Ximena lo que pasa es que tu cuerpo no asimila que esto no es verdad, el cuerpo físico está pensando que realmente perdiste a un ser querido o no encuentras a un ser querido y te cobra la factura', entonces el agotamiento era absoluto", revela. "Me tuve que tomar muchísimas vitaminas, agua mineral, hacer meditaciones… Un montón de cosas para tratar de aligerar el estrés que cargaba todos los días en estos cuatro meses". Ximena Herrera es Marcela en Buscando a Frida Image zoom Ximena Herrera es Marcela en Buscando a Frida | Credit: TELEMUNDO Por si fuera poco, a ese desgaste emocional que le exigía diariamente el personaje se le sumaba la nueva –y complicada– normalidad que se vive ahora en el set de grabación por la pandemia. "Parecía una película de ciencia ficción, todos con caretas, con mascarillas, guardando distancia", recuerda sobre el primer día de grabación de la serie. "Uno no podía quitarse la mascarilla ni la careta hasta realmente estar en escena, los ensayos eran con caretas o mascarillas, que eso también te impide escuchar muy bien a tus compañeros… Son muchos factores que eran totalmente nuevos para nosotros. Pero también nos dimos cuenta de lo capaces que somos los seres humanos para adaptarnos a lo que venga". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para evitar tratar de imitar inconscientemente el trabajo que hicieron Sonya Smith, Jorge Luis Pila, Catherine Siachoque y compañía hace 10 años en ¿Dónde está Elisa?, Ximena optó por no ver nada de la versión anterior que produjo Telemundo. "Preferí leer capítulo por capítulo y hacer la interpretación totalmente a mi manera y nada más pegarme a la historia". Ximena Herrera Image zoom Ximena Herrera es Marcela en Buscando a Frida | Credit: TELEMUNDO Con casi 20 años de carrera artística a sus espaldas, Ximena reconoce que sigue enamorada como el primer día de su profesión. "Más que divertirme, me ensaña", afirma. "Esta profesión es una profesión que me ayuda a crecer como ser humano. Aunque la gente vea de pronto a los actores como, no sé, algo banal o que parezca fácil no lo es, son muchos años de preparación".

Share options

Close Login

View image Ximena Herrera: "Yo le decía al doctor siento que me voy a morir, es demasiada presión"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.