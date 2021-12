La sugerencia de Ximena Duque a Telemundo, ¿la aceptará la cadena? "Yo, la verdad, como dueña de un canal si veo tanto esta petición ya lo hubiera hecho", aseguró recientemente la actriz y empresaria colombiana a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ximena Duque Credit: Mezcalent Una de las preguntas que más se repite en las dinámicas de preguntas y respuestas que lleva a cabo Ximena Duque con frecuencia a través de las redes sociales es cuándo regresa a las telenovelas. La ahora empresaria, que durante mucho tiempo fue uno de los rostros más exitosos de las producciones de Telemundo, se alejó hace varios años de la pequeña pantalla para emprender nuevos rumbos profesionales y dedicarle más tiempo a su familia. Aunque no es algo que esté buscando en este momento de su vida, Ximena reconoció recientemente que si llegara un proyecto que la ilusionara no dudaría en darle el sí. "Eso definitivamente está en manos de papá Dios, no lo estoy buscando pero si llega a mí y vale realmente la pena, lo haré. Yo también extraño interpretar otras personalidades", declaró este miércoles a través de Instagram, donde supera los 4 millones de seguidores. ¿Segunda temporada de Corazón valiente? Una de las telenovelas más exitosas que grabó Ximena para su antigua empresa, Telemundo, fue Corazón valiente, historia que protagonizó en 2012 junto a Fabián Ríos. Ahora que están tan de moda las segundas partes, sus fans no pierden las esperanzas de que la cadena se anime a producir una segunda temporada, una idea que parece ilusionar mucho a la actriz. Corazón valiente Elenco de la telenovela Corazón valiente | Credit: Mezcalent Preguntada al respecto y ante las insistentes peticiones de sus seguidores, Duque no dudó en enviar recientemente una indirecta muy directa a Telemundo sobre ello. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo, la verdad, como dueña de un canal si veo tanto esta petición ya lo hubiera hecho, pero como no soy la dueña de la historia ni del canal que la hizo no les puedo decir si sí o si no. A mí me encantaría, me parecería que tendría muchísimo éxito", expresó. "Fabián y yo quisiéramos hacer algo en el futuro, ojalá se nos dé, pero lo vamos a hacer él y yo, de nuestro bolsillo, para eso estamos trabajando. A menos de que a la cadena de televisión le dé por hacerla antes". ¿Será que Telemundo se anime a producirla?

