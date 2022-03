"Ya no te vamos a necesitar". Ximena Duque relata cómo se enteró del fin de su exclusividad con Telemundo "De un día para el otro" sonó el teléfono y era la "temible llamada". "Hay unos cambios y ya no te vamos a necesitar", rememoró la ahora empresaria en la conferencia anual Yo soy más. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ximena Duque Ximena Duque; Telemundo | Credit: Instagram (x2) Aunque hoy, gracias a ese cambio inesperado, vive la vida de sus sueños; en su momento para Ximena Duque supuso un golpe muy duro perder su contrato de exclusividad con Telemundo, empresa para la que grabó exitosas telenovelas como Corazón valiente y La casa de al lado. Así lo reconoció recientemente la actriz colombiana en una sincera conversación que mantuvo con la exconductora de Univision, Bárbara Bermudo, en la conferencia anual Yo soy más. "Yo estaba muy cómoda, 15 años en la televisión, era talento exclusivo de una cadena, me iba superbien, trabajaba me pagaban, no trabajaba también me pagaban, estaba muy cómoda y de repente de un día para el otro recibo esta temible llamada", comenzó compartiendo la ahora empresaria, quien cuenta con cuatro millones y medio de seguidores solo en Instagram. "Suena el teléfono, es mi mánager. 'Ximena mira es que quería contarte que hay unos cambios en la televisión ahorita en la cadena y pues ya no te vamos a necesitar'. Y yo me quedé así como '¿cómo que no me van a necesitar?'. 'No, es que ya no vas a tener tu exclusividad'", rememoró. Duque, quien hacía aproximadamente un año que se había casado con Jay Adkins, admitió que lo sucedido la desestabilizó por completo ya que no iba a poder aportar al matrimonio el dinero que quedaron que iba a aportar cada uno en un inicio como el equipo que conforman. Hasta que, "después de mucho llorar" y "pedir" llegó la oportunidad de negocio que cambió su vida. "No es solamente Monat, no es la compañía, no es vender champús, es transformar vidas, es ayudar a otras mujeres a encontrar en ellas ese poder que tiene cada una de ustedes allá adentro y que vivan esa vida que ustedes merecen vivir", aseveró Ximena, quien decidió hacer caso omiso a las críticas que sabía que iba a recibir por atreverse a emprender un negocio como ese. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo pienso que la gente allá afuera está esperando cuándo vas a fracasar, '¡Uy! De hacer novelas y de protagonizar salió a vender champús esa va a fracasar pero enseguida', entonces yo creo que lo importante es a palabras necias oídos sordos y si tú confías y si dios pone algo en tu corazón hay que ejecutarlo porque él definitivamente nos va a respaldar", dijo. Y vaya que si la ha respaldado. Hoy en día Ximena es una exitosa empresaria con una poderosa misión: empoderar y ayudar a otras mujeres a lograr su independencia económica y construir la vida de sus sueños. Eso, definitivamente, no tiene precio.

