"No llegaron a los números": Ximena Duque habla sobre su reciente fallido regreso a las telenovelas La actriz y empresaria colombiana encontró "hace poquito" un personaje para regresar a la televisión que le encantaba, pero la negociación no llegó a buen puerto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ximena Duque grabó en 2017 su última telenovela. Desde entonces, la actriz y empresaria colombiana se ha mantenido completamente alejada de la pequeña pantalla. Hace varios meses, Duque sorprendió a sus seguidores al anunciar que se encontraba en "conversaciones" para retomar su carrera en la televisión. "Todavía no es seguro, pero estoy en conversaciones para hacer algo muy especial", avanzó en ese momento. Desafortunadamente para sus fans que sueñan desde hace mucho tiempo con volver a verla en un set de grabación, su esperado regreso a las telenovelas no parece estar próximo. Y no porque no haya llegado un personaje que le apasione y le motive a regresar, sino porque no se ha logrado llegar a un acuerdo económico. Así lo reveló este martes la mamá de Cristan, Luna y Skye a través de una sesión de preguntas y respuestas que llevó a cabo por medio de sus historias de Instagram, donde está a punto de superar los 5 millones de seguidores. Ximena Duque Ximena Duque | Credit: Instagram Ximena Duque "He estado por volver unas cuantas veces", reconoció la actriz de exitosas telenovelas de Telemundo como La casa de al lado y Corazón valiente, "pero la verdad es que para salir de mi casa tiene que haber un buen presupuesto porque ya no estoy para hacer las cosas solo por amor al arte". Duque contó que "hace poquito" le ofrecieron un personaje que le encantaba, pero la cuestión económica impidió que pudiera aceptar formar parte del proyecto. "Hace poquito tenía el personaje y todo, me encantaba, pero no llegaron a los números", se sinceró la esposa de Jay Adkins, quien hoy es una exitosa mujer de negocios. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿Se gana más en Monat que grabando telenovelas?", le preguntaron. A lo que Ximena no tardó en responder: "Mucho más, pero mucho más". De llegarse a concretar algún día su regreso a la televisión, la actriz tiene claro que "no dejaría" su negocio. "Puedo hacer las dos cosas", aseveró.

