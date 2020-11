Close

"Extraño muchísimo hacer televisión": Ximena Duque ya planea su regreso a la actuación Aunque está muy feliz con la vida que lleva ahora, la actriz colombiana ya visualiza cuándo se dejará ver nuevamente en la pantalla chica. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras varios años alejada de la televisión, Ximena Duque vive una nueva etapa a nivel profesional como directora ejecutiva de una importante empresa de productos cosméticos, faceta en la que también ha logrado sobresalir, recibiendo importantes reconocimientos por su labor en apenas unos meses. Pero, aunque se siente plena ejerciendo esta otra profesión que le permite obtener la independencia económica que tanto anhelaba tener, la actuación sigue teniendo un lugar muy especial en su corazón y en sus planes laborales. Empiezas a descubrir que hay otras cosas más importantes que tu carrera, que tu ego, que tus ganas de seguir triunfando en el medio artístico y eso fue lo que me pasó. - Ximena Duque "Extraño muchísimo hacer televisión porque desde muy chiquita sabía que lo que quería hacer era actuar. Yo quería ser actriz y obviamente que lo extraño", se sinceró Ximena durante una reciente transmisión en vivo que llevó a cabo a través de Facebook. "Pero realmente cuando va pasando el tiempo, cumples cierta edad, tienes hijos… empiezan las prioridades a cambiar. Y yo les tengo que confesar que siempre soñé tener a la familia que tengo". La actriz de exitosas telenovelas de Telemundo como La casa de al lado y Corazón valiente admitió que la vida de actriz no es fácil y quiso darle a su familia el lugar que se merecía. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Cuando conozco a mi esposo nuevamente las prioridades cambiaron, quiero tener una familia, luego tengo a mi hija, digo: 'Espérate, yo quiero estar con mi hija'. O sea tanto la pedí, tanto anhelé a mi hija, tanto anhelé a mi esposo, que ¿ahora me voy a ir a México, a Colombia a trabajar, a hacer una telenovela y a arriesgar lo que tengo? Pues no vale la pena, entonces nuevamente empiezas a poner las cosas en una balanza y empiezas a descubrir que hay otras cosas más importantes que tu carrera, más importantes que tu ego, que tus ganas de seguir triunfando en el medio artístico y eso fue lo que me pasó", se sinceró. Ximena, sin embargo, no está peleada con su regreso al mundo de la televisión. Todo lo contrario. La actriz ya visualiza cuándo se dejará ver nuevamente en la pantalla chica. "No quiere decir que no vaya a volver, por supuesto, eso lo llevo en la sangre y el otro día estaba haciendo mis cuentas y dije: 'Ok, tengo 35 años a mucha honra, cumplo en enero 36, mi hija Skye nace en febrero, quiere decir que cuando Skye tenga 2 años yo voy a tener unos 38 años, podría volver a la televisión a mis 38 años'. Me lo puse como objetivo", reconoció. "Voy a disfrutar a Skye los primeros dos años lo más que pueda y a los 38 años de pronto empiezo a buscar mi camino de regreso a la televisión, no sé si se va a dar, pero yo soy una persona de que pon las cosas en el universo, pídeselas a Dios, ten un plan de acción, visualiza y las cosas se dan. Yo he visualizado absolutamente toda mi vida", aseveró.

