¡Qué joven! Así lucía Ximena Duque en su primera telenovela La actriz colombiana tenía apenas 20 años cuando debutó en las telenovelas. Y no fue en Telemundo. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ximena Duque fue durante varios años uno de los rostros más queridos de la pantalla de Telemundo. De la mano de la cadena de habla hispana la actriz colombiana logró hacerse un nombre en el competitivo mundo de la interpretación gracias a exitosas telenovelas como Corazón valiente, La casa de al lado, El rostro de Analía y Santa diabla. Pero Telemundo no fue la empresa que vio nacer la carrera artística de la ahora directora ejecutiva de una importante marca de productos cosméticos que opera a nivel internacional. Duque era apenas una jovencita que comenzaba a abrirse camino como actriz cuando hace justo 15 años, en 2005, participó por primera vez en una telenovela. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fue en Soñar no cuesta nada, melodrama producido por Venevision International Productions que protagonizaron Karyme Lozano y Cristián de la Fuente y en el que Ximena tenía un personaje secundario que le abrió las puertas al mundo de la interpretación. Image zoom Ximena Duque en su primera telenovela Instagram Tito Rojas "Estaba supremamente nerviosa. Era la amiga, de la amiga… Salía muy poco pero cuando lo hacía para mí era algo maravilloso", reconocía años atrás Ximena a People en Español. La actriz, que se encuentra embarazada por tercera ocasión, recuerda como si fuera ayer el día que reunió a toda su familia frente al televisor para que vieran su primera escena. "Todos emocionados por verme y creo que dije ‘hola, ¿cómo estás?' y se acabó, pero tenía a todo el mundo apoyándome", rememoró en su día la intérprete de 35 años.

Close Share options

Close View image ¡Qué joven! Así lucía Ximena Duque en su primera telenovela

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.