¡William Levy y Carmen Villalobos se reencuentran en Colombia y provocan cortocircuitos! La pareja de actores, que se reunió en Bogotá y posaron así de cariñosos, calienta motores para volver a trabajar juntos en la nueva versión de la telenovela Café con aroma de mujer. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Las redes están al rojo vivo! Y todo por un reencuentro que todo el mundo estaba esperando. La actriz Carmen Villalobos compartió una imagen con su futuro galán de novela, William Levy, y tanta belleza junta provocó un fuerte revuelo y mucha emoción en sus seguidores. El actor cubano hizo un paréntesis en su cuarentena para viajar hasta Bogotá donde se reencontró con su colega y futura receptora de besos en la pequeña pantalla. Juntos protagonizarán la nueva versión de la exitosa telenovela Café con aroma de mujer, un proyecto que está a punto de arrancar. "Bienvenido a Colombia, Willy", escribió la actriz junto a una foto de ambos que parecía de portada de revista. "Que gusto verte mi Carmen, gracias por la bienvenida. Amo tu tierra", contestó él. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los intérpretes ya tienen el placer no solo de conocerse sino también de haber trabajado juntos. Lo hicieron en la película El fantasma de mi novia hace dos años. Del largometraje nació una bonita amistad y que dura hasta hoy. Cosas del destino, William y Carmen volverán a compartir set, esta vez con una historia más romántica. William también compartió en sus redes la felicidad de volverse manos a la obra y en un país donde tanto le quieren. Este nuevo proyecto supone su regreso tan esperado a las telenovelas, género en el que no se le veía desde participación en La tempestad, en 2013. Juntos forman una pareja explosiva en televisión que seguro volverá a hacer las delicias del público. ¡Contando los días para verles en acción!

