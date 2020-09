¡Y se formó la gozadera! William Levy se reencuentra con su compañera de telenovela en Miami ¡Tenemos todas las imágenes de este esperado reencuentro! Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir William Levy se llevó grandes amistades de su época como galán de telenovelas de Televisa como Cuidado con el ángel y Sortilegio. Una de ellas es la que forjó durante las grabaciones del melodrama La tempestad (2013) con Mariana Seoane, quien interpretó a la antagonista de la ficción y con la que el galán cubano protagonizó numerosas escenas subidas de tono. Ahora que acaba de mudarse a Estados Unidos por motivos de trabajo, la actriz y cantante aprovechó para visitar a William en el restaurante que este tiene en Miami. Como no podía ser de otra forma, Seoane no dudó en presumir de la compañía del galán de galanes a través de sus redes sociales, donde compartió varias imágenes del reencuentro. Image zoom Mariana Seoane y William Levy ¡se reencuentran! Instagram Mariana Seoane La actriz, al parecer, llegó acompañada al lugar de Pablo Montero, quien es muy amigo de Mariana a raíz de la telenovela que protagonizaron juntos en 2003, Rebeca. Image zoom Mariana Seoane, Pablo Montero y William Levy ¡juntos en Miami! Instagram Mariana Seoane "Cómo la pasamos bien. Los amo", escribió Seoane junto a las instantáneas que también acompañó de los siguientes hashtag: #yseformolagozadera y #otranocheenmiami Image zoom William Levy, Pablo Montero y Mariana Seoane Instagram Mariana Seoane La actriz, que comenzará a grabar este mes la nueva telenovela de Telemundo La suerte de Loli junto con Silvia Navarro, estará viviendo en Miami hasta febrero del próximo año. "Empieza una nueva etapa en mi vida que me llena de emoción pero al mismo tiempo con la nostalgia de lo que se quedó atrás", compartía días atrás Seoane en sus redes sociales.

