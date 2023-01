William Levy y Samadhi Zendejas protagonizarán para Telemundo Hasta encontrarte El galán cubano y la actriz mexicana serán los protagonistas de la nueva serie original de la cadena hispana que narrará la búsqueda desesperada de una madre por encontrar y recuperar a su hijo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir William Levy Samadhi Zendejas y William Levy, protagonistas de Hasta encontrarte | Credit: Cortesía William Levy regresa a Telemundo tras el éxito internacional de Café con aroma de mujer. La cadena hispana anunció este miércoles en un evento en Miami que el galán cubano será el protagonista de su nueva serie original que lleva hasta ahora como título provisional Hasta encontrarte. Levy, que estuvo en el evento presentando el proyecto, comentó sentirse "muy contento" de estar de regreso en Telemundo y poder reencontrarse nuevamente con el público hispano. El inolvidable galán de exitosos melodramas como Cuidado con el ángel, Triunfo del amor y Sortilegio tendrá como pareja en esta historia a la actriz mexicana Samadhi Zendejas. Samadhi Zendejas Samadhi Zendejas y William Levy, protagonistas de Hasta encontrarte | Credit: Cortesía Tras su exitosa participación antagónica en Falsa identidad, Samadhi debutará como protagonista al lado del galán del momento con esta nueva historia. El triángulo protagónico lo completa la actriz venezolana Kimberly Dos Ramos, quien protagonizó en su día para Telemundo las exitosas telenovelas Tierra de Reyes y Marido en alquiler. William Levy Samadhi Zendejas, William Levy y Kimberly Dos Ramos, triángulo protagónico de Hasta encontrarte | Credit: Cortesía Así es la historia Hasta encontrarte es un drama romántico que sigue a Nuria, una mujer de escasos recursos, quien emprende una relación con Braulio sin saber que es uno de los dueños de la empresa donde trabaja para poder mantener a su hijo. Dispuesto a salvar su matrimonio con Amelia, una mujer estéril, Bruno acepta el pedido de su esposa de adoptar un hijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De esta manera Braulio y Amelia terminan adoptando al pequeño hijo de Nuria, quien ha pasado un año en un orfanato tras haber sido secuestrado. Nuria emprende una búsqueda desesperada para encontrar y recuperar a su hijo, quien ya no la reconoce como su madre.

