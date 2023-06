Las imágenes de William Levy y Samadhi Zendejas que han revolucionado las redes sociales El galán cubano y la actriz mexicana graban para Telemundo como protagonistas el drama romántico Vuelve a mí. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Samadhi Zendejas Samadhi Zendejas y William Levy en Vuelve a mí | Credit: Instagram William Levy William Levy se encuentra inmerso de lleno en las grabaciones de Vuelve a mí, el nuevo drama romántico de Telemundo que protagoniza junto a la actriz mexicana Samadhi Zendejas. El actor cubano alborotó este miércoles las redes sociales al compartir unas imágenes en las que da un pequeño aperitivo a sus fans de lo que será esta ficción que graba entre México y Miami. En esas imágenes, el inolvidable galán de exitosos melodramas como Sortilegio y Cuidado con el ángel se deja ver por primera vez en escena en compañía de su pareja en la historia. Samadhi Zendejas Samadhi Zendejas y William Levy en Vuelve a mí | Credit: Instagram William Levy "¡Qué lindo proyecto y linda compañía!", escribió Levy junto a las instantáneas. La reacción de Samadhi no se hizo esperar. "Ojitos bonitos, qué placer compartir contigo esta aventura. No tienes idea cuánto te admiro", comentó la actriz mexicana, quien interpreta a Nuria, una mujer de escasos recursos cuya vida cambia de la noche a la mañana a raíz del trágico secuestro de su hijo. Samadhi Zendejas y William Levy en Vuelve a mí Samadhi Zendejas y William Levy en Vuelve a mí | Credit: Instagram William Levy En el momento menos esperado, el personaje de Levy llegará a su vida para convertirse no solo en el pilar que mantiene viva su esperanza, sino también en el gran amor de su vida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Qué alegría saber que estás disfrutando de tu nuevo proyecto. Muchas gracias por compartir estas bonitas imágenes, deseando poder disfrutar ya de Vuelve a mí", comentó una de las fans de Levy en su publicación, que cuenta ya con cerca de 200 mil 'me gusta'. William Levy William Levy en Vuelve a mí | Credit: Instagram William Levy "Muchas ganas de ver a Santiago (Levy) en Vuelve a mí. Mucho éxito", escribió otra persona. William Levy William Levy en Vuelve a mí | Credit: Instagram William Levy La telenovela se estrenará próximamente por Telemundo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Las imágenes de William Levy y Samadhi Zendejas que han revolucionado las redes sociales

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.