William Levy hace frente a críticas sobre su participación en Café con aroma de mujer El personaje que interpreta el galán cubano en la nueva versión de Café con aroma de mujer está desatando pasiones entre el público cada noche por la pantalla de Telemundo. Por Moisés González Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir William Levy no está dejando indiferente a nadie como protagonista de la nueva versión de Café con aroma de mujer, telenovela que Telemundo transmite a las 10 p.m., hora del Este. La participación del galán cubano desata cada noche un tsunami de comentarios a través de las redes sociales, donde los televidentes debaten con mucha pasión acerca de lo que sucede alrededor de su personaje, Sebastián Vallejo, y su historia de amor con Gaviota. Aunque hay comentarios de lo más variados, algunos fans de Levy han coincidido en opinar que no les agrada demasiado la falta de coraje que está mostrando el personaje conforme van transcurriendo los capítulos -en Colombia ya se han emitido 20 episodios mientras que en Estados Unidos va por el 10- en relación a la defensa de su amor por la recolectora de café. William Levy William Levy es Sebastián en Café con aroma de mujer | Credit: TELEMUNDO "Muy buena la historia y todo, pero no es el tipo de historia para William. Estamos acostumbrados a verlo actuar diferente, donde no se deja dominar", comentaba hace apenas unos días a través de su perfil de Instagram una fanática del actor. "Les prometo que hemos hecho todo lo posible para sacar adelante a Sebastián. Ahí vamos. Poco a poco", no tardaba en responderle el intérprete de 40 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero este no ha sido el único comentario de este estilo que ha tenido que leer el también protagonista de exitosas telenovelas de Televisa como Cuidado con el ángel y Sortilegio. Café Laura Londoño y William Levy, protagonistas de Café con aroma de mujer | Credit: TELEMUNDO "Sólo espero que en esta nueva adaptación no coloquen a Sebastián como el otro que se dejaba manipular por cualquiera", suplicaba otra televidente en Instagram. Siempre pendiente de los comentarios del público, Levy respondió que "estamos peleando porque no sea el personaje que se deja dominar" al mismo tiempo que pidió paciencia. "Poco a poco verán un Sebastián diferente. Lo prometo. Todo a su tiempo. Confíen".

