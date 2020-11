Close

¡Sin camiseta! William Levy revoluciona las redes con su nuevo look El actor cubano reapareció este miércoles en las redes sociales a días de iniciar las grabaciones de la nueva versión de la exitosa telenovela Café con aroma de mujer. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si alguien es capaz de revolucionar las redes sociales con una sola selfie ese es William Levy. Cada vez que el galán cubano comparte una imagen con sus más de 7 millones de seguidores de Instagram se desata la locura, especialmente si aparece sin camiseta. Así sucedió este miércoles con la sexy instantánea no apta para cardiacos que publicó el inolvidable protagonista de exitosas telenovelas mexicanas como Cuidado con el ángel y Sortilegio en la que el actor de 40 años presume por primera vez su nuevo look. "Levántate y brilla. Día 1. Los amo a todos", escribió Levy junto a la imagen. Image zoom William Levy | Credit: Instagran William Levy Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar, llegando a generar la instantánea en apenas unas horas más de medio millón de 'me gusta' y 11 mil comentarios. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Como el buen vino, mejoras con el tiempo", comentó una fan al ver la foto. "Por el amor a Dios, si esto es un pecado ardo en el infierno", escribió otra persona. Levy viajó recientemente a Colombia para ultimar los preparativos de su esperado regreso a los melodramas como protagonista de la nueva versión de Café con aroma de mujer. De hecho, el también galán de La tempestad habría mostrado en la instantánea parte del look que lucirá en esta ficción que encabezará junto con la actriz colombiana Laura Londoño y en la que también tendrá como pareja a Carmen Villalobos, quien será la antagonista de la historia. Image zoom Carmen Villalobos y William Levy en Colombia | Credit: Instagram Carmen Villalobos La telenovela se estrenará el próximo año por la cadena Telemundo.

