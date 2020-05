William Levy regresa a las telenovelas con Telemundo Tenemos todos los detalles del esperado regreso del actor cubano a la televisión. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras más de 7 años alejado de las telenovelas, William Levy estará de regreso muy pronto en la televisión de habla hispana. El actor cubano fue confirmado este martes como protagonista de la adaptación moderna del exitoso melodrama colombiano Café con aroma de mujer que prepara la cadena Telemundo como parte de su programación para la próxima temporada. El que fuera galán de inolvidables telenovelas como Cuidado con el ángel y Sortilegio encabezará esta historia original del fallecido escritor Fernando Gaitán que cuenta con varias versiones en diferentes países, la más reciente Destilando amor con Angélica Rivera y Eduardo Yáñez que produjo con gran éxito Televisa en el año 2006. Image zoom William Levy Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Levy estará acompañado en esta ficción por la talentosa actriz colombiana Carmen Villalobos, quien protagonizó recientemente la exitosa saga Sin senos sí hay paraíso. Carmen y William compartieron créditos hace varios años en la película El fantasma de mi novia por lo que esta será la segunda vez que ambos actores trabajen juntos. Image zoom Carmen Villalobos Mezcalent Café con aroma de mujer, cuya primera versión se produjo en Colombia hace 26 años con Margarita Rosa de Francisco y Guy Ecker como protagonistas bajo la producción de RCN Televisión, narra la historia de Gaviota y Sebastián, quienes tendrán que superar la resistencia de la familia Vallejo, los amores del pasado y el obstáculo de pertenecer a mundos distintos. La última telenovela que encabezó Levy fue La tempestad, melodrama que grabó para Televisa en el año 2013 junto a la Miss Universo 2010 Ximena Navarrete. La nueva versión de Café con aroma de mujer será producida por RCN Colombia.

