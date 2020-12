Close

William Levy: primera imagen junto a su nueva pareja de telenovela El actor cubano graba en Colombia la nueva versión de la exitosa telenovela Café, con aroma de mujer junto con la actriz colombiana Laura Londoño. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las imponentes tierras del Eje Cafetero colombiano acogen desde esta semanas las grabaciones de la nueva versión de Café, con aroma de mujer, historia original de Fernando Gaitán que protagonizaron en 1994 Margarita Rosa de Francisco y Guy Ecker. El melodrama, que produce el Canal RCN y que Telemundo estrenará el próximo año, marca el esperado regreso a la televisión del galán cubano William Levy. "Es un proyecto con mucho sabor colombiano, estoy feliz de poder ser parte de él, que no solo es una historia reconocida en Colombia, sino un gran referente en la televisión de todo el mundo", expresó el inolvidable protagonista de exitosos melodramas como Cuidado con el ángel y Sortilegio a través de un comunicado de prensa que envío el Canal RCN. Image zoom Laura Londoño y William Levy | Credit: Cortesía Canal RCN Levy comparte créditos en esta telenovela con la actriz colombiana Laura Londoño, quien da vida a la 'Gaviota', personaje que en la versión mexicana interpretó Angélica Rivera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estamos muy felices con el inicio de grabaciones de esta producción que nos identifica como colombianos y que todos llevamos en el corazón", aseguró por su parte Londoño. Image zoom Laura Londoño | Credit: Cortesía Canal RCN Carmen Villalobos, Diego Cadavid, Lincoln Palomeque, Mabel Moreno, Katherine Vélez, Andrés Toro, Luces Velásquez, Juan David Agudelo, Laura Archbold, María Teresa Barreto y Yarlo Ruíz, entre otros, completan el reparto de esta nueva y esperada versión de Café, con aroma de mujer. La historia Como todos los años, Gaviota y su mamá llegan a la Hacienda Casablanca a recoger el café de la segunda cosecha del año, pero este octubre tienen la esperanza de que sea el último, pues a partir de ahora, serán dueñas de su propia tierra. Sin embargo, el destino tiene otros planes. Octavio Vallejo, el dueño de la hacienda acaba de fallecer. El mismo hombre a quién Gaviota salvó de un secuestro, el mismo que le prometió como recompensa darle una hectárea de tierra para que ella cultivara su propio café. Intentando lograr que la familia Vallejo honre el acuerdo, Gaviota conoce a Sebastián, hijo de Octavio, radicado en el exterior y nace entre ellos una atracción incontenible, un amor imposible, convirtiéndose en dos amantes que pertenecen a mundos distintos, pero que saborean el mismo café.

