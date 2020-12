Close

Primer avance de la nueva telenovela de William Levy El actor cubano protagoniza junto a Laura Londoño la nueva versión de Café, con aroma de mujer que se estrenará en 2021 por RCN y Telemundo. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir 2021 marcará el esperado regreso a la televisión del galán cubano William Levy como protagonista de la nueva versión de Café, con aroma de mujer. El actor de 40 años graba desde hace varias semanas en Colombia esta historia en la que comparte créditos con Laura Londoño, quien es su pareja en la ficción. A modo de aperitivo, el canal colombiano difundió recientemente un pequeño avance del melodrama en el que por primera vez podemos ver en acción a sus protagonistas. Un avance, de apenas unos segundos de duración, que ha hecho las delicias de los fanáticos de William, quienes esperan con ansias el estreno de este melodrama que también cuenta con la participación antagónica de Carmen Villalobos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Lucía no será la típica villana de novela. La libretista Adriana Suárez se ha encargado de hacer de Lucía una mujer de carne y hueso, una mujer real como cualquiera que va a pelear por lo que ella cree que le pertenece", avanzaba semanas atrás a People en Español la actriz colombiana, quien tiene más de 16 millones de seguidores en Instagram. Esta nueva versión de la emblemática historia que encabezaron en 1994 Margarita Rosa de Francisco y Guy Ecker será algo diferente a la que se produjo en su día. "En 25 años todo ha cambiado mucho, sobre todo el papel de las mujeres en la sociedad", explicaba al respecto recientemente su protagonista a través de las redes sociales. Image zoom Laura Londoño y William Levy | Credit: Cortesía Canal RCN Con Lincoln Palomeque (La reina del sur), Mabel Moreno (La reina del Flow) y Diego Cadavid (Señora Acero), entre un destacado elenco de actores colombianos, la versión actualizada de Café... podrá verse próximamente por la pantalla de Telemundo. "Sabemos que tenemos una gran historia en nuestras manos, así que todos estamos dando el 100% para que el público la pueda disfrutar", llegó a expresar Villalobos.

