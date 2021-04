William Levy: "Estoy bien, normal, no tengo COVID, preparándome para los Latin American Music Awards" El actor cubano desmiente reportes que está contagiado con el coronavirus y asegura que está más que listo para caminar por su primera alfombra roja de Telemundo esta noche. Por María Morales Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¿Qué hace William Levy antes de caminar por la alfombra roja de unos premios? En el caso de los Latin American Music Awards, que serán transmitidos esta noche por Telemundo, el actor se toma un cafecito cubano muy de su tierra, juega con sus hijos y espera hasta último minuto para vestirse de gala —y en este caso aclara que sí se presentará vivito y coleando, y muy saludable de paso. "Estoy bien, normal, no tengo COVID, preparándome para ir a los [premios]", dice Levy en exclusiva a People en Español negando reportes publicados que sería otro gran ausente de la noche porque habría salido diagnosticado con coronavirus previo a la ceremonia —como se ha reportado sobre Anitta y Alejandro Fernández. "Ayer me hice dos pruebas, la rápida y la PCR y salí negativo. Voy a la alfombra, todo está bien. Vine a Miami solo para esto, me regreso a Colombia después para grabar el final de Café". William Levy Credit: mezcalent.com El gran regreso a las telenovelas de Levy se dará en una nueva versión de Café con aroma de mujer, que se estrenará por Telemundo el 25 de mayo y se está grabando actualmente en Colombia. De hecho, todos los lunes a los artistas y al resto de la producción de la serie se les realizan pruebas de covid para asegurarse que el set esté libre del virus. William Levy prueba COVID negativo Credit: Cortesía "Este lunes me la hice [en Colombia] y también salí negativo", recalca la tarde del jueves Levy, quien ofreció su más reciente resultado de un test realizado en Miami esta semana como prueba que está bien y listo para hacer su debut en su primera alfombra roja de Telemundo esta noche. "Antes de eso, me voy a tomar mi cafecito cubano, disfrutaré con mis hijos, me comeré un sandwich cubano y me vestiré en tres minutos", ríe. "Nos vemos ya".

Share options

Close Login

View image William Levy: "Estoy bien, normal, no tengo COVID, preparándome para los Latin American Music Awards"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.