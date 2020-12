Close

¡William Levy muestra su arrebatador look en su nueva telenovela y tumba las redes! El actor compartió unas imágenes de la apariencia de su nuevo personaje en Café con aroma de mujer y el caos no se hizo esperar. ¡No apto para corazones débiles! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de unos meses bastante retirado de sus redes, William Levy está de regreso y de lo más activo. Un gesto que tiene a sus seguidoras encantadas de la vida. Con motivo de su incorporación al elenco de Café con aroma de mujer, el actor compartió las primeras imágenes del look de su personaje en esta historia. Un travieso Levy mostraba dos fotos, a cada cual más irresistible, con la imagen que a partir de ahora lucirá en este nuevo proyecto. "¿Cuál prefieren, 1 ó 2?", preguntó juguetón a sus fans. Como era de esperar, la elección no era fácil. En ambas se ve de escándalo y con una apariencia muy distinta a todo lo que se había visto de él hasta ahora, así que la gran mayoría se quedó con las dos. No hay discusión. En esta aventura colombiana, el actor cubano de 40 años se olvida de los trajes de chaqueta, camisa blanca y pajarita para dar paso a un look de campo, descamisado y con un gorrito cafetero que le sienta a las mil maravillas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Guajiro natural", "Ya estás hecho un paisa", "Nuestro granjero favorito", "Ay Dios mío, qué rico, Dios mío", "Nos quieres matar", "Ahora sí nos dio el ataque". Y así, una interminable lista de sus seguidoras le dieron el aprobado con buena nota a esta imagen de su personaje de Sebastián Vallejo. Serán muchas las horas que tendrá que rodar en el campo y los cafetales colombianos, así que toca ponerse cómodo. Aunque en realidad, se ponga lo que se ponga, luzca como luzca, William siempre es un SÍ en mayúsculas.

