William Levy y Laura Londoño suben la temperatura en Café con aroma de mujer El galán cubano y la actriz colombiana protagonizaron una tierna escena de cama en la telenovela de Telemundo que levantó suspiros entre los televidentes. Por Moisés González Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir William Levy y Laura Londoño no han dejado indiferente a nadie con la química que derrochan cada noche en la pantalla de Telemundo como protagonistas de la nueva versión de Café con aroma de mujer, que se transmite a las 10 p.m., hora del Este. La historia de amor que viven sus personajes en la ficción continúa su curso a pesar de la maldad de Lucía (Carmen Villalobos), quien promete no descansar hasta verlos separados. Este miércoles, sin ir más lejos, Gaviota (Londoño) y Sebastián (Levy) se dejaron llevar por la pasión y protagonizaron una tierna escena de cama que se robó el corazón de muchos televidentes al mismo tiempo que levantó suspiros en las redes sociales. "¡Dios mío! Muchas chicas quisiéramos ser Gaviota en esa escena", comentó una televidente al ver cómo Gaviota caía rendida en los musculosos brazos del irresistible actor cubano. "Este hombre además de bello es intimidante. Muy linda pareja. Confieso que el primer capítulo no me convenció, pero ya caí encantada con esta nueva versión", se puede leer en otro de los cometarios que invadieron las redes sociales tras la emisión de la escena. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para Londoño es un "honor gigante" y una "gran responsabilidad" poder protagonizar esta emblemática historia que hace más de dos décadas encabezó Margarita Rosa de Francisco. Laura Londoño Laura Londoño es Gaviota en Café con aroma de mujer | Credit: TELEMUNDO "[Gaviota] es una mujer que representa a muchas mujeres, que inspira a muchas otras, entonces yo creo que hay mucho por decir. Afortunadamente, tenemos una historia maravillosa que nos dejó Fernando Gaitán, que ahora toma Adriana Suárez, que tiene una manera de escribir divina. Como mujer yo creo que le imprime aún más alcance, más vuelo a esta Gaviota", compartía la actriz colombiana previo al estreno de la telenovela.

