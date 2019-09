Así lucen los actores de la telenovela Sortilegio a 10 años de su estreno By ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Han pasado 10 años desde el debut en pantalla chica de la telenovela Sortilegio. ¡Mira qué ha sido de quienes protagonizaron este recordado culebrón! Empezar galería Jacky Bracamontes Image zoom Mezcalent La actriz mexicana interpretó a María José Samaniego, la protagonista de la trama que se enamora del personaje de William Levy. Advertisement Advertisement Mamá feliz Image zoom Jacky Bracamontes/Instagram Bracamontes ha trabajado en varios proyectos desde Sortilegio —y en lo personal tiene las manos y el corazón llenos con sus cinco hijas. William Levy Image zoom Mezcalent El actor cubano dio vida a Alejandro Lombardo Villavicencio, quien heredó la fortuna de su padre tras su fallecimiento, decisión que le causó problemas con su hermano en la trama. Advertisement Padre orgulloso Image zoom Instagram/ William Levy Al igual que Bracamontes, Levy es un padre orgulloso y feliz. Aquí con sus retoños: Tophy y Kailey. David Zepeda Image zoom Mezcalent El histrión mexicano interpretó al hermano de Levy y fue el villano del culebrón. Su proyecto más reciente Image zoom Cortesía TELEMUNDO Actualmente, Zepeda está filmando la segunda temporada de la serie de Telemundo La Doña. Advertisement Advertisement Advertisement Ana Brenda Contreras Image zoom Mezcalent La actriz hizo de la ex novia de Levy en la telenovela y trabajó arduamente con el personaje de Zepeda para alejarlo de la protagonista, interpretada por Bracamontes. Nuevo look Image zoom IG/Ana Brenda Contreras La actriz ha aparecido en producciones como Por amar sin ley y Dynasty; recientemente se cortó el pelo y cambió su look. Daniela Romo Image zoom Mezcalent La primera actriz le dio vida a la madre del personaje de Zepeda en la telenovela. Advertisement Advertisement Advertisement Leyenda Image zoom Mezcalent Antes y después de Sortilegio, Romo ha tenido una exitosa y galardonada carrera. Gabriel Soto Image zoom Mezcalent El actor mexicano fue el mejor amigo del personaje de Levy en la producción —¡y también fue amante del personaje de Romo! Su felicidad Image zoom Instagram/Gabriel Soto Después de un sonado divorcio, el actor ahora está en una relación amorosa con la actriz Irina Baeva y comparte felizmente con sus hijas. Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

Close View all gallery

Close View image Así lucen los actores de la telenovela Sortilegio a 10 años de su estreno

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.