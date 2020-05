Conoce a Laura Londoño, la nueva pareja de telenovela de William Levy El galán cubano protagonizará la adaptación moderna de la exitosa telenovela Café con aroma de mujer y esta bella actriz colombiana sería su pareja en la historia. ¡Te la presentamos! Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras 7 años de ausencia en la televisión de habla hispana, William Levy está a punto de regresar a los foros de grabación como protagonista de la adaptación moderna de la exitosa telenovela colombiana Café con aroma de mujer que Telemundo estrenará en 2021. En dicha historia, que producirá RCN Televisión en Colombia, el galán cubano compartirá créditos con Carmen Villalobos, quien será la antagonista de la historia. Aunque aún no se ha confirmado de manera oficial el nombre de la protagonista, varios medios de comunicación colombianos han revelado en estos días que dicho personaje recaería en una bella actriz que no es muy conocida en Estados Unidos. Se trataría de Laura Londoño de 33 años y originaria de Medellín, Colombiana. La actriz lleva más de 10 años inmersa en el mundo de la actuación y ha protagonizado exitosas telenovelas en su país de origen como Paraíso Travel y La ley del corazón, cuya versión mexicana llevó por título Por amar sin ley y fue encabezada por David Zepeda. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En cuanto a su vida personal, Londoño está casada desde el 2018 y tiene una hija, Allegra, que nació recién el año pasado y que se ha convertido en su más grande tesoro. Entre 2007 y 2009 Londoño realizó pequeñas participaciones en las telenovelas de Telemundo Victoria y Sin senos no hay paraíso, de ahí que su rostro pueda resultar algo familiar entre el público. Londoño tiene poco más de 1 millón de seguidores en Instagram, a diferencia de quien será su antagonista en la historia, Villalobos, que suma más de 15 millones. Si no hay cambios de última hora, la actriz será quien acompañe a Levy conformando así la pareja protagónica de la nueva adaptación de Café con aroma de mujer.

