Primeras imágenes y tráiler de Vuelve a mí, la nueva telenovela de Telemundo con William Levy "En este drama lleno de vínculos amorosos, el amor incondicional de una madre por su hijo se convertirá en el hilo conductor de la historia", avanzó la cadena hispana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Telemundo reveló este jueves su programación multiplataforma para la temporada 2023-24. Además de la novena temporada de la exitosa superserie El señor de los cielos, la cadena de habla hispana anunció "una amplia gama de producciones originales de Telemundo Global Studios", entre las que se encuentran el drama de época protagonizado por Fernando Colunga, El Conde: amor y honor; el thriller dramático Mujer de oro y el drama romántico Vuelve a mí. Esta última producción cuenta con la actuación protagónica del reconocido actor cubano William Levy, el inolvidable galán de exitosas telenovelas como Cuidado con el ángel, Sortilegio y, más recientemente, la nueva versión de Café con aroma de mujer. El intérprete de 42 años tendrá como pareja en esta historia a la actriz mexicana Samadhi Zendejas, mientras que el rol antagónico recaerá en la actriz venezolana Kimberly Dos Ramos. William Levy William Levy y Samadhi Zendejas, protagonizan Vuelve a mí | Credit: TELEMUNDO Vuelve a mí presenta la historia de Nuria (Zendejas), una mujer de escasos recursos quien emprende una corta relación con Braulio (Levy) sin saber que es uno de los dueños de la empresa donde trabaja para poder mantener a su hijo y hermana. William Levy William Levy protagoniza Vuelve a mí | Credit: TELEMUNDO Las vidas de los personajes principales se empiezan a entrelazar tras el trágico secuestro de Andrés, el hijo de Nuria. William Levy y Samadhi Zendejas, protagonizan Vuelve a mí William Levy y Samadhi Zendejas, protagonizan Vuelve a mí | Credit: TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "En este drama lleno de vínculos amorosos, el amor incondicional de una madre por su hijo se convertirá en el hilo conductor de la historia", avanzó la cadena hispana. William Levy protagoniza Vuelve a mí William Levy protagoniza Vuelve a mí | Credit: TELEMUNDO Mira el tráiler

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Primeras imágenes y tráiler de Vuelve a mí, la nueva telenovela de Telemundo con William Levy

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.