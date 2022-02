Voz original de Rosario Montes rompe el silencio sobre su ausencia en Pasión de gavilanes 2 La cantante que interpreta el repertorio musical de la nueva temporada de Pasión de gavilanes no es la misma que en su día le prestó su voz al personaje interpretado por Zharick León. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aunque la nueva temporada de Pasión de gavilanes se estrenó el pasado 14 de febrero, no fue hasta la semana pasada cuando Rosario Montes, personaje interpretado por la actriz colombiana Zharick León, entró nuevamente en acción en el bar Alcalá y comenzó a deleitar al público con su nuevo repertorio musical, como lo hiciera hace casi dos décadas en la primera temporada. "Todo el repertorio es completamente nuevo, la única canción que prevalece es 'Fiera inquieta' por supuesto, que es la canción icónica de toda la serie, en nueva versión. Y las otras canciones son canciones divertidas, son canciones con ritmos urbanos de lo que está ahora de moda, estos ritmos de reguetón, de rap, tienen como fusiones. Pero la música está muy bella. Cada letra tiene que ver con lo que se va desarrollando en ese momento de la historia, lo que está pasando con los personajes", contaba Zharick en una reciente entrevista con People en Español. Los televidentes no tardaron en darse cuenta al empezar a escuchar las canciones que la voz de Rosario en su faceta como cantante es muy diferente ahora a la que sonaba en las canciones que conforman la banda sonora de la primera temporada de la telenovela de Telemundo. Rosario Zharick León es Rosario Montes en Pasión de gavilanes 2 | Credit: TELEMUNDO En efecto, la cantante que interpreta el nuevo repertorio musical de Pasión de gavilanes no es la misma que en su día se encargó de prestar su voz al personaje interpretado por Zharick. La artista original, Ángela Chadid, rompió recientemente el silencio sobre su sonada ausencia en la nueva temporada de Pasión de gavilanes a través de su canal de YouTube. "Yo personalmente intenté comunicarme, contactarme con la producción, que es Telemundo, y también con la producción musical directamente con los que yo grabé Pasión de gavilanes 1. En su momento me dijeron que no sabían nada, o sea que sí sabían que iban a empezar a grabar Pasión de gavilanes 2 pero que de la parte musical no se sabía qué iban a hacer. Y luego pasó un par de meses y me enteré por las redes que ya habían contratado a otra persona para grabar los temas", explicó Chadid, quien reconoció que se puso muy triste tras enterarse de lo sucedido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo personalmente si me hubiesen podido contactar o hubiese podido llegar a algún tipo de acuerdo o algo hubiera podido hacer algo muy lindo, o sea algo muy novedoso que es lo que supuestamente estaban buscando o por eso lo hicieron de contratar a otra chica para que cante, yo lo hubiera podido hacer, obviamente con algunos cambios vocales, con arreglos diferentes tanto musical como de interpretación se hubiera podido hacer algo muy lindo", dijo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Voz original de Rosario Montes rompe el silencio sobre su ausencia en Pasión de gavilanes 2

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.