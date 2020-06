Actores de ¡Vivan los niños! protagonizarán nuevo proyecto juntos 17 años después "Es una oportunidad para conocernos de otra manera y tal vez revivir algunas memorias de la infancia", cuenta a People en Español uno de sus protagonistas. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir De niños formaron parte de una de las telenovelas infantiles más exitosas de la historia de Televisa y ahora, 17 años después, vuelven a reunirse para actuar nuevamente juntos, esta vez como adultos. Los protagonistas de ¡Vivan los niños! están de regreso con un nuevo proyecto que mostrará las dificultades a las que se enfrentan los inolvidables alumnos del grupo de segundo grado de primaria de la escuela Patria Unida al llegar a la etapa adulta. Image zoom Protagonistas ¡Vivan los niños! Cortesía TELEVISA "Un elenco que ya conocen pero con historias completamente diferentes. Este proyecto habla de las complicaciones que conlleva el ser adulto, tener problemas nuevos que solucionar, aprender y crecer junto a tus amigxs y cómo un reencuentro se puede volver algo personal y cambiarte la vida", cuenta a People en Español Andrés Márquez, quien interpretó a Lucas en la exitosa telenovela infantil que encabezó Andrea Legarreta como la maestra Lupita. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es una oportunidad para conocernos de otra manera y tal vez revivir algunas memorias de la infancia", agrega el actor, cineasta y fotógrafo de 26 años. El proyecto lleva por título OPS y en él participan, además de Andrés (Lucas), Ana Pau Cáceres (Polita), Christian Stanley (Ángel Bueno), Juan de Dios Martín (Damián), Natalia Juárez (Simoneta), Nicole Durazo (Brisa), Óscar Loto (Diego), Valentina Cuenca (Citlali) y la también protagonista de Carita de ángel Daniela Aedo (Marisol). OPS se estrenará próximamente a través de YouTube, donde ya se puede ver un pequeño adelanto de lo que dará de sí este esperado reencuentro del elenco de ¡Vivan los niños!

