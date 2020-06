17 años después así es la vida de la inolvidable Wendy de ¡Vivan los niños! Valeria López era apenas una niña cuando formó parte del elenco de la exitosa telenovela de Televisa que protagonizó Andrea Legarreta. Hoy tiene 25 años y es dentista. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir "Fue una experiencia que me quedó a mí para toda la vida porque aparte de que hice muchos amigos aprendí muchísimas cosas". Así define 17 años después Valeria López su participación en la exitosa telenovela infantil de Televisa ¡Vivan los niños! (2002), historia en la que interpretó a Wendy, una simpática niña pelirroja a las que muchos recuerdan por su característico acento inglés. Hoy, esa niña que integró el grupo de segundo grado de primaria en la escuela Patria Unida junto con Marisol, Simoneta y Polita, entre otros, está convertida en una hermosa joven de 25 años que se encuentra alejada del mundo de la interpretación. Image zoom Elenco de ¡Vivan los niños! Cortesía TELEVISA "Dejé [la actuación] porque tenía que estudiar, tenía que regresarme a vivir a Pachuca y porque la verdad siempre como que mi objetivo no fue dedicarme completamente a la actuación sino más estudiar", reconoció durante una reciente transmisión en vivo que llevó a cabo a través de la página de Facebook Yo fui generación TN Valeria, quien también participó en otras exitosas telenovelas de Televisa como Pablo y Andrea, Contra viento y marea y Mujer de madera. La inolvidable Wendy, que sigue manteniendo casi 2 décadas después contacto con sus compañeros de ¡Vivan los niños!, tiene ahora una profesión muy diferente a la de actriz. "Estudié cirujano dentista. Estudié 5 años y [luego] estuve un año haciendo un servicio social", informó la retirada actriz, quien planea realizar ahora una especialidad enfocada en niños. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Fueron 6 años donde estuve levantándome siempre supertemprano, de estar apurada siempre, haciendo tareas, atendiendo pacientes y la verdad es que sí es un poco estresante, entonces decidí tomarme [6 meses de descanso] pero ahorita voy a tomar una especialidad que se llama odontopediatría, que es dentista para niños, que es lo que a mí me encanta. Ya que termine la cuarentena voy a hacer mi examen para empezar mi especialidad", contó. Valeria también recordó como fue que llegó en 2002 a formar parte del elenco de la exitosa telenovela infantil que protagonizaron Andrea Legarreta y Eduardo Capetillo. “La verdad es que vivía en Pachuca y no hacía nada de actuación. Yo acá tomaba clases de ballet y en ese tiempo pasó un comercial en el programa Hoy donde buscaban niños de diferentes nacionalidades o diferentes características, entonces mi abuelita de parte de mi mamá le marcó a mi mamá y le dijo que estaban buscando niñas pelirrojas […] y pues mis papás me llevaron. Obviamente mi mamá siempre me dijo que eso era algo que a lo mejor no pasaba, que no me hiciera ilusiones pero sí quedé y estuve viviendo allá mucho tiempo", rememoró.

