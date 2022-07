La visita sorpresa que recibió Livia Brito en su último día de grabación en Mujer de nadie, y más fotos ¡de telenovela! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Livia Credit: Instagram (x2) Susana González y Gabriel Soto son presentados como los protagonistas de Los caminos del amor, Geraldine Bazán presume de la compañía de la niña que interpreta a su hija en la segunda temporada de Corona de lágrimas, y más... ¡Mira la actualidad del mundo de las telenovelas de un vistazo en 6 imágenes! Empezar galería ¡Hasta siempre! Livia Brito Credit: Instagram Marcus Ornellas Este miércoles finalizaron en México las grabaciones de Mujer de nadie, telenovela que Univision transmite a las 10 p. m., hora del Este, con las actuaciones protagónicas de Livia Brito y Marcus Ornellas. "Gracias equipo de Mujer de nadie. Lo logramos", escribió la actriz cubana a través de sus historias de Instagram tras la grabación de la última escena. "Hoy terminamos las grabaciones de esta gran producción llamada Mujer de nadie. Gracias por dejarnos entrar en sus corazones y hogares. No se pierdan los próximos capítulos, aún quedan muchas emociones por vivir e historias por descubrir", se escribió desde la cuenta de Instagram del melodrama. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Emotiva despedida Marcus Ornellas Credit: Instagram Marcus Ornellas El galán de Mujer de nadie, Marcus Ornellas, no se quedó atrás y también tuvo palabras de agradecimiento ante el cierre del proyecto. "Gracias a mi 'partner' Livia Brito por todo lo que hemos construido con #LuFer. Gracias a todo el maravilloso equipo, en especial a nuestra 'jefa del barco', Giselle González, por este hermoso proyecto y por cuidarnos en cada detalle", expresó el actor brasileño. "Gracias a nuestros (grandes) directores por guiarnos en esta gran historia y, por supuesto, gracias a todo el público que nos acompaña todas las noches". 2 de 6 Ver Todo Visita sorpresa Livia Brito Credit: Televisa Espectáculos Livia Brito recibió la visita sorpresa de su papá, el también actor Rolando Brito, en su último día de grabación como la Mujer de nadie. Padre e hija posaron en exclusiva ante el lente de Televisa Espectáculos, que compartió esta imagen en Twitter. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Nueva pareja Gabriel Soto Credit: TelevisaUnivision Susana González y Gabriel Soto fueron presentados este miércoles como la pareja protagónica de Los caminos del amor, título provisional del nuevo melodrama del productor de Mi fortuna es amarte, Nicandro Díaz. "Un proyecto, un nuevo reto, una nueva aventura, un nuevo camino. Estoy sumamente agradecido con mi empresa y con mi querido Nicandro que siempre ha creído en mí. Vamos con todo", fueron las palabras que escribió Soto a través de su cuenta de Instagram. 4 de 6 Ver Todo De regreso a Televisa Ximena Herrera Credit: TELEVISAUNIVISION Tras varios años ausentes de la pantalla de TelevisaUnivision, Ximena Herrera y Mark Tacher regresan por la puerta grande como los antagonistas de Los caminos del amor, título provisional del nuevo melodrama del productor Nicandro Díaz. "Hoy arrancamos un nuevo proyecto con un nuevo personaje que definitivamente será un gran reto para mí, lo cual me encanta", escribió Herrera en las redes sociales. 5 de 6 Ver Todo Madre e hija Geraldine Credit: Instagram Geraldine Bazán La niña Lara Campos, quien dio vida años atrás a Paloma en la exitosa telenovela La doble vida de Estela Carrillo, interpreta a la hija de Geraldine Bazán en la segunda temporada de la exitosa telenovela Corona de lágrimas, cuyas grabaciones están por llegar a su fin en México. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image La visita sorpresa que recibió Livia Brito en su último día de grabación en Mujer de nadie, y más fotos ¡de telenovela!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.