Violeta Isfel y su hijo reaccionan juntos a escenas de la actriz en Atrévete a soñar Madre e hijo reaccionaron juntos a la participación de la actriz en la exitosa telenovela de Televisa que hace 10 años protagonizaron Danna Paola y Eleazar Gómez. ¡Mira el vídeo! Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Omar Isfel, el hijo de Violeta Isfel, apenas tenía 6 años cuando su mamá interpretó en 2009 a la frívola Antonella en la exitosa telenovela de Televisa Atrévete a soñar. A diferencia de la actriz mexicana, el ahora adolescente de 16 años no guarda precisamente los mejores recuerdos de esta época tan importante en la vida de su progenitora. Todo lo contrario. "Él estaba muy enojado con esa novela porque decía que su mamá no estaba en casa", reconoció la intérprete de 34 años. "Resulta que no estaba yo en casa porque me la pasaba grabando o en los conciertos o así, entonces Omar lo vivió muy enfadado". Image zoom Violeta Isfel y su hijo YouTube; Mezcalent Justo cuando se cumple una década del final de la exitosa ficción que protagonizaron Danna Paola y Eleazar Gómez, madre e hijo reaccionaron por primera vez juntos a través del canal de YouTube del adolescente a la participación de Violeta en Atrévete a soñar. "Me da como mucha emoción porque Omar tenía como 6 años cuando yo grabé esta telenovela entonces evidentemente muchas cosas no las vivió del todo conmigo porque estaba muy chiquito", expresó la talentosa actriz nada más iniciar el vídeo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su emoción inicial se tornó, sin embargo, en un poco de desilusión al ver la desgana que mostraba el adolescente al ver las escenas. "Me dio como sueño", reconoció Omar al ver una de las escenas. "Es muy Televisa. O sea sí me dio risa obviamente, pero sí trae como esa esencia de La rosa de Guadalupe". "Creo que como se podrán dar cuenta Omar es un chico al que Atrévete a soñar no le trae muy buenos recuerdos por lo tanto está como bloqueado, como que no pudo reaccionar a las cosas", dijo Isfel tras la poca emoción manifestada por su hijo. Omar, por su parte, no pudo ser más claro. "A mí nunca me gustó Atrévete a soñar, realmente si te soy honesto a mí nunca me gustó Atrévete a soñar”, aseguró. La grabación ya acumula más de 50 mil visualizaciones en YouTube.

