Éxito, popularidad, fama… La vida parecía sonreír en 2009 a Violeta Isfel gracias a su participación antagónica como la 'divina' Antonella en Atrévete a soñar, la exitosa telenovela infantojuvenil de TelevisaUnivision que protagonizaron Danna Paola y Eleazar Gómez y que se convirtió en un suceso televisivo y musical. La realidad, sin embargo, era otra muy diferente.

"Para mí fue uno de los momentos más complicados de mi vida y esto es algo que no había dicho", reconoció la actriz mexicana en una reciente entrevista con Yordi Rosado.

"Si no nos llevaban a hacer unas fotos, nos llevaban a grabar la canción nueva y si no córrele porque te tienes que aprender la nueva coreografía... Las giras de Atrévete a soñar a nosotros no nos llevaron ni maquillaje, ni peinado. Nada. Nos hacíamos cargo nosotros de todo. Literal nos decían 'somos un montón y necesito que se pongan las pilas, ustedes que han hecho teatro enséñenle a las niñas que no saben'... Eran jornadas larguísimas porque eran cuarenta escenas en un mismo día, pero entonces terminaba el día de llamado el viernes y así como terminaba era correr al avión...", contó.

Violeta Isfel Danna Paola, Eleazar Gómez y Violeta Isfel en 2009 en la presentación del disco homónimo de la telenovela Atrévete a soñar | Credit: Mezcalent

A diferencia de sus compañeros, Isfel ya era madre en esa época. "Yo estaba dejando a mi hijo en casa, yo ya era una chava de 24 años con un hijo de 6 años".

"El día que yo recibí la llamada de mi mamá o de mi papá, no me acuerdo, que me dijeron 'Viole', –en esa época no había redes sociales, no es como que te podían mandar un video y ya–, 'Omar aprendió a andar en bicicleta' –estábamos en Guadalajara, nunca lo voy a olvidar–, y yo 'no me digas y cómo le fue'. 'Padrísimo, se aventó, se cayó como dos veces pero está muy bien'. '¿Cómo estás Omar?'. 'Mami ya sé andar en bici, gracias por mi bici, te amo mamá, bye'. Y yo me sentía la peor del mundo porque no había estado con mi hijo el día que aprendió a andar en bicicleta, y como esas te puedo contar otras 40", relató visiblemente emocionada.

Violeta Isfel Violeta Isfel | Credit: YouTube Yordi Rosado

La actriz no pudo evitar llorar al recordar el emotivo momento que vivió junto a su hijo hace unas semanas en el concierto 2000s Pop Tour, donde volvió a subirse al escenario 13 años después para cantar junto a sus compañeras de la telenovela el exitoso tema musical de 'Las Divinas'.

Violeta Isfel Violeta Isfel | Credit: YouTube Yordi Rosado

"Él nunca me vio en conciertos porque era tan chiquito que a mí me daba mucho miedo que le fuera a pasar algo o que lo fueran a empujar, y le consiguieron el acceso para que estuviera con nosotros", contó Isfel.