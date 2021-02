Close

Violeta Isfel recuerda a Karla Álvarez: "Gracias a ella tomé una de las decisiones más importantes de mi vida" Violeta trabajó con la fallecida actriz en la exitosa telenovela Las tontas no van al cielo. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con motivo del reestreno de Las tontas no van al cielo a través del canal Tlnovelas, Violeta Isfel realizó este miércoles una transmisión en vivo por medio de YouTube en la que recordó algunos de los momentos vividos durante su participación en esta exitosa historia que protagonizaron Jacky Bracamontes y Jaime Camil en el año 2008. Además del crecimiento actoral que supuso para ella, el melodrama le dio la oportunidad de convivir en el set de grabación con grandes actores, entre ellos Karla Álvarez, cuya inesperada muerte en 2013 a los 41 años dejó conmocionado al medio artístico mexicano. La inolvidable Antonella de Atrévete a soñar reconoció que Karla se convirtió en un gran apoyo para ella durante las grabaciones debido al complicado momento personal que vivía. "Casi nadie me pregunta por ella y la verdad es que marcó un antes y un después en mi vida justo en esa telenovela", aseveró por primera vez la actriz mexicana de 35 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo estaba pasando por un proceso como muy complicado personal con la persona con la que tenía una relación amorosa en ese momento y entonces ella siempre estuvo ahí como apoyándome y echándome porras. Me decía: 'Tú puedes, no necesitas a nadie, eres una chingona'. No sé, como que ella siempre tenía las palabras adecuadas", compartió. Image zoom Karla Álvarez y Violeta Isfel | Credit: Mezcalent (x2) Isfel, que tiene cerca de 1 millón y medio de seguidores en Instagram, también reconoció que "gracias a ella" tomó "una de las decisiones más importantes" de su vida. "Gracias a esa decisión también pude salir adelante, entonces donde quiera que estés en el cielito Karlita te mando un beso enorme porque de verdad fue lo máximo", concluyó.

